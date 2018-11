Kulinarische Außenseiter

Krumm, aber lecker: Rote Beete, Kartoffeln und Möhren. © dpa

Zweibeinige Möhren, krumme Gurken, herzförmige Kartoffeln. Sie alle schaffen es nicht ins Supermarktregal. Obst und Gemüse, das nicht der Norm entspricht, gibt es in konventionellen Geschäften kaum bis gar nicht zu kaufen. Denn sie werden als Ausschussware aussortiert. „Sie passen aufgrund ihrer Form oft nicht so gut in Transportkisten und bringen zusätzliche Kosten“, erklärt Dario Becci von der Solidarischen Landwirtschaft Mannheim-Ludwigshafen (Solawi). Becci und seine Kollegen widmen sich diesen „Misfits“, also kulinarischen Außenseitern, und geben ihnen eine zweite Chance. „Uns ist die Form sehr sympathisch“, sagt Becci.

Verzicht auf Plastik

Die gemeinnützige Organisation (solawi-malu.de) verteilt unverpackte „Misfits“ nach der Ernte an ihre Mitglieder und will sich so gegen Lebensmittelverschwendung und Plastikverpackungen engagieren. Dafür arbeiten sie mit Biobauern aus der Region zusammen. Becci beobachtet einen Trend beim Thema Nachhaltigkeit: „Es gibt ein Bedürfnis danach. Wir finden immer mehr Zuspruch. Menschen kommen zu uns und wollen selbst auf dem Feld stehen und ihre Lebensmittel ernten. Manche wollen dabei auf Plastikverpackungen verzichten“, erzählt er.

Mitglieder mit Kindern wollten ihrem Nachwuchs zeigen, wo das Obst und Gemüse herkommt und wie es wächst. Dario Becci wünscht sich ein Umdenken in der Bevölkerung und ein stärkeres Engagement in der Politik. Feste Samensorten, erzählt Becci, könne man nicht so einfach kaufen und verkaufen. „Die Politik in der Landwirtschaft sollte sich ändern“, sagt er. Er möchte mehr natürliche Vielfalt auf den Feldern sehen. Auch wenn das Aussehen der „Misfits“ nicht zu passen scheint: Der Inhalt bleibt der gleiche. Und die Form ist bei Gerichten wie Suppen, Pürees oder Ähnlichem ohnehin nicht wichtig – was zählt, ist der Geschmack.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018