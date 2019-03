Heute bleibt der Ofen kalt. Genascht werden dieses Wochenende luftig-leichte Quinoa-Amaranth-Riegel, die ganz einfach und schnell zubereitet sind.

Zu diesem Anlass kann ich auch endlich einmal wieder meine Riegel-Form benutzen. Wer keine solche Form besitzt, kann aber auch eine rechteckige Backform nehmen und die fest gewordene Masse zu Riegeln schneiden.

Die Zutaten reichen für etwa acht Riegel. Log geht’s: Zuerst 100 Gramm Kakaobutter in einer mittelgroßen Metallschüssel über dem Wasserbad zerlassen. Dann einen Esslöffel Erdnussmus und drei Esslöffel Agavendicksaft einrühren. Dann 4o Gramm Amaranth, 20 Gramm Quinoa, eine Prise Salz und eine Prise Zimt dazugeben. Alles gründlich vermischen, damit überall Kakaobutter ist. Die Schüssel am besten über dem Wasserbad lassen, dann wird die Masse nicht schon fester.

Die Mischung in Riegel-Formen geben und festdrücken. Die Masse sollte etwa zwei Zentimeter dick sein. Dann glatt streichen. Am besten mit einem Silikonteigspatel die gesamte Oberfläche sanft festdrücken und glätten und in den Kühlschrank stellen.

In der Zwischenzeit die Schüssel wieder über den Wasserdampf hängen und 80 Gramm Zartbitterschokolade- oder kuvertüre zerlassen. Sobald die Riegel fest sind, vorsichtig aus der Form lösen und die Unterseite mit Schokolade bestreichen. Wer mag, dekoriert die Oberseite noch mit dünnen Schokoladenstrichen. Die Riegel am besten in einer luftdicht schließenden Keksdose im Kühlschrank aufbewahren, damit sie nicht weich werden.

