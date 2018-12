Maronensuppe mit Champignons und Weißweinschaum

„Heiße Maronen“ heißt es derzeit wieder auf den Weihnachtsmärkten. Und weil die Esskastanien so gut schmecken, habe ich eine Suppe aus ihnen gezaubert.

Heute kommen Maronen nur noch selten auf den Tisch – und wenn, dann zu besonderen Anlässen wie Weihnachten. Da darf es als Vorspeise auch ruhig mal eine feine Maronensuppe sein. Für ein bisschen Biss kommen gebratene Champignons dazu. Optischer Hingucker ist der Weißweinschaum.

Und so geht’s: Schäle vier mittelgroße Kartoffeln und schneide sie in kleine Stücke. Zwei mittelgroße Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen ebenfalls schälen und klein hacken. Erhitze in einem großen Topf etwas Olivenöl und dünste darin die Zwiebel- und Knoblauchwürfel an. Dann auch die Kartoffelstücke hineingeben und kurz anbraten. Nach etwa drei Minuten 400 Gramm Maronen in den Topf dazu geben und kurz mit anbraten, ehe du das Ganze mit etwa 150 Milliliter Weißwein ablöschst. Diesen einkochen lassen und dann einen Liter Gemüsebrühe hinzugeben. Das Gemüse etwa 20 Minuten kochen lassen, bis es weich ist.

Bereite in der Zwischenzeit deine Champignons vor. Viertele die Pilze und schäle und hacke eine dritte Knoblauchzehe. Erhitze in einem kleinen Topf etwas Olivenöl und brate darin die Pilze mit weiteren Knoblauchwürfeln scharf an. Zum Schluss Petersilie hacken, dazugeben und die Champignons mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pilze warm halten, bis die Suppe bereit ist.

Nun machen wir die Suppe verzehrfertig: Lege etwa sechs Maronen aus deinem Kochtopf beiseite und hacke diese klein. Den restlichen Topfinhalt in einen Mixer geben und pürieren. Alternativ kannst du auch einen Pürierstab verwenden. Die Suppe anschließend noch mal aufkochen. Etwa 100 Milliliter Hafercuisine mit einrühren, optional kannst du auch zwei Esslöffel Maronencreme dazugeben. Mit ein paar Spritzern Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer abschmecken.

Nun in einem Rührbecher die restliche Hafercuisine zusammen mit etwa 100 Milliliter Weißwein schaumig rühren. Die Suppe in tiefen Tellern anrichten, etwas Weißweinschaum mit einem Löffel darüber geben, mit den gehackten Maronen und gebratenen Pilzen toppen und optional noch ein paar Sprossen darauf verteilen. Guten Appetit!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018