Menüs aus dem Baukasten

Die Vorteile liegen auf der Hand: Nie mehr abends noch in den Supermarkt, kein fettiges Kantinenessen mehr – stattdessen sonntags etwas mehr Zeit investieren und dann die ganze Woche genießen. Das hieß mal Vorkochen und existiert als Idee spätestens seit dem Siegeszug der Mikrowelle. Neu ist die Idee also nicht. Und doch feiert sie gerade wieder ihre Auferstehung – unter dem Namen „Meal Prep“ („Meal Preparation“: Essensvorbereitung).

Nur ein neuer Name? Oder mehr? „Im Prinzip ist es das Vorkochen, das Oma schon gemacht hat“, sagt Kochbuch-Autorin Inga Pfannebecker. Aber eben nur im Prinzip: Ein wichtiger Bestandteil des neuen Vorkochens ist zum Beispiel der To-Go-Gedanke – also am Sonntag schon die gesunde Büro-Mittagspause für Dienstag vorzubereiten. „Das haben die Großeltern natürlich eher nicht gemacht.“ Zudem stehen meistens Ausgewogenheit und Abwechslung im Mittelpunkt. „Früher war das klassische Vorkochen eher, mehr von einem Gericht zu kochen und das dann über zwei bis drei Tage verteilt zu essen“, erklärt Veronika Pichl, die ein Buch über den Ernährungs-Trend geschrieben hat. „Die Weiterentwicklung ist jetzt, das abwechslungsreich immer neu zusammenzustellen.“ Vor allem Grundzutaten – Nudeln, Quinoa oder Süßkartoffeln, auch manches Gemüse oder gebratenes Fleisch – lassen sich so immer anders und immer neu verwenden.

Weiterlesen Inga Pfannebecker: „Lunch to go: So gut schmeckt die Mittagspause“, August 2017, Gräfe und Unzer, 64 Seiten, 8,99 Euro Veronika Pichl: „Meal Prep – Gesunde Mahlzeiten vorbereiten, mitnehmen und Zeit sparen“, August 2017, Riva, 160 Seiten, 12,99 Euro Andrea Martens und Jo Kirchherr: „Alles schön vorbereitet: Entspannte Meal-Prep-Rezepte für die ganze Woche“, Februar 2018, AT Verlag, 168 Seiten, 24 Euro Info: Mehr auf dem Blog www.juliefeelsgood.de

Sparsamkeit im Fokus

Diese Idee steht auch für Andrea Martens im Mittelpunkt des neuen Vorkochens. „Es geht nicht darum, für jeden Tag komplett was Neues zu kochen“, sagt sie. „Das muss ein Baukastensystem sein.“ In ihrem Buch „Alles schön vorbereitet“ zeigt sie dafür Beispiele: Gebeizter Lachs etwa landet da erst auf Pasta, dann in Pfannkuchen-Rollen. Pulled Pork ist erst das Sonntags-Festmahl und taucht dann dienstags noch mal in einem Burger auf. Und geröstetes Gemüse kommt erst in den Nudelsalat und dann in einen Wrap.