Mit Powershots in den Frühling

Nasskaltes Wetter und die fehlende Sonne machen dem Immunsystem schwer zu schaffen. Wer dem entgegenwirken und mit Kraft in den Frühling starten will, für den sind Powershots genau das Richtige.

Nichts ist so gesund wie Vitamine und Vitalstoffe aus Obst und Gemüse, sagen die Ernährungsexperten der Initiative „Obst & Gemüse – 1000 gute Gründe“. Wer mag, kann Obst und Gemüse klassisch roh und am Stück essen oder aber in „geballter“ Form. Seit einigen Jahren sind Smoothies und Bowls sehr gefragt. Noch konzentrierter kommen jetzt die sogenannten Powershots daher. In diesen werden besonders vitaminreiche, wirksame Zutaten verarbeitet, die man als kleinen Drink für zwischendurch zu sich nimmt.

Gesunde Zitrusfrüchte

Mit frischem Geschmack, aber auch jeder Menge gesunder Inhaltsstoffe punkten zum Beispiel Zitronen, Orangen oder Ingwer als Hauptdarsteller. Denn die Zitrusfrüchte enthalten viel Vitamin C, Ingwer wirkt darüber hinaus entzündungshemmend, antioxidativ und erweitert die Blutgefäße.

Die Ernährungsexperten von „Obst & Gemüse – 1000 gute Gründe“ empfehlen zudem, die Drinks auch einmal mit gesundem Gemüse oder frischen Kräutern auszuprobieren. Insbesondere Sellerie gilt als sehr gesund und ist in der Naturheilkunde ein wichtiges Mittel zum Beispiel gegen rheumatische Beschwerden sowie Bluthochdruck, so die Experten.

Kräuter wie Minze, deren Öl antimikrobielle, antivirale und erfrischende Wirkung haben soll, oder Basilikum für eine bessere Konzentration passen auch gut in einen fruchtigen Shot.

Da der Drink kalt zubereitet wird, gehen dabei keine Vitamine durch Hitze verloren – anders als bei den klassisch heiß getrunkenen Tees mit Zitrone oder Ingwer. Für die ideale Wirkung sollte man den Shot zudem schnell nach der Zubereitung trinken, da nicht nur hohe Temperaturen kritisch sind, sondern auch Licht und Sauerstoff die Wirkstoffe angreifen können, sagen die Experten.

Für einen Orangen-Kurkuma-Shot werden zwei Orangen und eine Zitrone ausgepresst. Danach 30 Gramm Ingwer schälen und hacken. Den Saft und den Ingwer verrühren. 200 Milliliter Wasser, einen Teelöffel Kurkuma-Pulver und – wer mag – zwei Esslöffel Ahornsirup hinzugeben und mit dem Mixer oder dem Pürierstab vermischen – fertig.

Für einen Sellerieshot 400 Gramm Staudensellerie waschen, in Stücke schneiden und mit dem Stab pürieren. Das Mus in ein feines Sieb oder Geschirrtuch geben, auspressen und den Saft auffangen. Falls der Selleriesaft zu intensiv schmeckt, kann man ihn mit Wasser oder anderem Saft verdünnen. red

Info: Mehr Informationen unter 1000gutegruende.de

