Nachtisch mit kräftiger Malznote

Schokolade in eine Metallschüssel auf einem Topf mit siedendem Wasser bröckeln. Alternativ funktioniert das auch in einem Wasserbadtopf. Die Schokolade schmelzen lassen. Dabei nicht umrühren und darauf achten, dass die Masse nicht kocht und kein Wasser in die Schokolade gerät. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, den Topf vom Herd nehmen.

Die Eier in eine Rührschüssel aufschlagen und zusammen mit dem Extra-Eigelb sanft verquirlen. In eine andere Schüssel das Mehl mit dem Kakaopulver und dem Backpulver sieben und vermischen. Die verquirlten Eier zum schaumigen Butter-Zucker-Gemisch geben und mit einem Schneebesen die geschmolzene Schokolade unterrühren. Die Pflaumen abgießen, ausdrücken und ebenfalls in die Schüssel geben. Dann vorsichtig das Mehl unterheben. Dabei nicht zu kräftig rühren, da die Brownies sonst flach bleiben, weil der Teig zu dicht wird.

Den Teig in die Backform geben und 30 Minuten im Ofen backen. Danach abkühlen lassen und in zwölf Quadrate schneiden. tmn

