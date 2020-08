Die Stadt liegt an der Mündung der Elsenz in den Neckar. Der Name „Neckar“ ist sprachwissenschaftlich als der „nagende“ Fluss zu deuten, der Name „Elsenz“ bedeutet laut Tourist-Information „Erlenbach“ und verweist auf die umliegende Landschaft und Vegetation. Mit den Nachbarstädten Neckarsteinach, Hirschhorn und Eberbach bildet Neckargemünd die „Romantischen Vier“. Erste Hinweise auf die Besiedelung gibt es seit der Steinzeit. Die Geschichte des Städtchens ist eng mit dem Fluss verknüpft: Flößer- und Schiffergewerbe, Fischfang, Handel und Durchgangsverkehr prägten. Das Museum im Alten Rathaus (Hauptstraße 25) belegt das anschaulich. Die Dauerausstellung des Museums öffnet sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Unbedingt besuchen:

Stadtrundgang per Handy: Geben Sie in Ihren Handy-Browser folgende URL ein: http://neckargemuend.stadt-per-handy.de/poi

Diese Redaktion empfiehlt folgende Restaurants:

Für den großen Hunger: „Gasthaus Reber“, Bahnhofstraße 52, 69151 Neckargemünd, Telefon 06223/8779. Vorspeisen ab 12 Euro, Hauptgerichte ab 22 Euro. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Dienstag 17 Uhr – 20 Uhr geöffnet.

Für den kleinen Hunger: „Gaststätte ‚Flatsebatser“ auf dem Campingplatz Neckargemünd“.

