Nektarinen auf Pudding mit Crumble

Anzeige

Anschließend werden die länglichen Nektarinen-Stücke nach Belieben auf dem Pudding verteilt. Zum Schluss kommen die Streusel an die Reihe: Dafür 100 Gramm kalte Margarine, 200 Gramm Maismehl und vier bis fünf Teelöffel Kokosblütenzucker zu einer krümeligen Masse mit den Händen kneten und auf der Form oben verteilen. Jetzt wird das Ganze wieder für 15 Minuten in den Ofen geschoben, bei 170 Grad. Der Pudding fängt erneut an zu kochen, das Obst ist leicht saftig und die Streusel bräunlicher. Fertig ist unser Crumble! Ein wenig abkühlen lassen und noch warm servieren. Guten Appetit!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018