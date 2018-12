„Oh du Fröhliche“-Käsekuchen mit Zimt

Wer hat denn am Kalender gedreht? Das Jahr ist so schnell vorbei geflogen. Und am Montag ist schon Heiligabend. Hier kommt das passende, feierliche Dessert.

Für mich gibt es in der kalten Jahreszeit nichts Schöneres als nach Hause zu kommen und den Ofen anzuschmeißen. Damit es auch schön nach Weihnachten duftet, gibt es einen Käsekuchen mit Zimt. Findet ihr nicht auch, dass Zimt zu Weihnachten gehört? Ich kann zumindest nicht genug davon bekommen.

Für den Sandteig 70 Gramm Butter in Würfel schneiden. 200 Gramm Mehl, eine Prise Salz und ein Esslöffel Zimt in eine Schüssel geben. Butter hinzufügen und mit den Fingern kneten. 80 Gramm Zucker und ein Ei dazugeben und mit einem Teigschaber verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig in Frischhaltefolie packen und mindestens zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Für die Füllung 15 Gramm Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 60 Milliliter Wasser und 130 Gramm Zucker in einen Topf geben und auf dem Herd erhitzen. In der Zwischenzeit fünf Eigelbe in die Rührschüssel der Küchenmaschine geben und anfangen zu schlagen. Sobald die Zucker-Wasser-Mischung 118 Grad erreicht hat, kurz abkühlen lassen. Gelatine ausdrücken und hineingeben. Das Ganze gut verrühren und die Mischung dann zu den Eigelben geben. Erneut etwa zehn bis zwölf Minuten schlagen, damit die Mischung abkühlt. 350 Gramm Doppelrahmfrischkäse in eine Schüssel geben, erneut einen Esslöffel Zimt hinzufügen und mit einem Holzlöffel glatt streichen. 470 Gramm Schlagsahne in eine andere Schüssel geben und mit dem Handrührgerät steif schlagen. Sobald die Eigelbmasse fertig geschlagen ist, zu dem Frischkäse geben und verrühren. Zum Schluss die Sahne vorsichtig unterheben.

Dann den Backofen auf 180 Grad vorheizen, den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit etwas Mehl ausrollen. Den Teig in eine bebutterte und bemehlte Form geben und den Rand mit den Fingern formen. Das Ganze für rund zehn bis zwölf Minuten blind backen. Boden abkühlen lassen. Füllung hineingeben und das Ganze mit Klarsichtsfolie abdecken.

Den Kuchen über Nacht fest werden lassen – fertig. Ich wünsche euch schöne Weihnachten!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018