Pflaumen-Törtchen mit Quarkcreme

Wer Pflaumen liebt, wird von diesem Törtchen nicht genug bekommen können: eine Kombination aus luftigem Biskuit, feiner Quarkcreme und fruchtiger Deko.

Das Rezept ist für eine runde Backform mit 18 Zentimetern Durchmesser. Heizt den Backofen auf 180 Grad vor. Die Backform mit Backpapier auskleiden. Für den Teig vier Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen und in den Kühlschrank stellen. Das Eigelb zusammen mit vier Esslöffeln heißem Wasser mit dem Rührgerät schaumig schlagen. 130 Gramm Zucker und eine Packung Vanillezucker dazugeben und weiter rühren. 130 Gramm Dinkelmehl, ein Päckchen Backpulver und zwei Prisen Salz in die Eiermasse geben und alles mit einem Schneebesen von Hand vermischen.

Das Eiweiß nach und nach unter die Teigmasse heben. Den fertigen Teig in die Backform geben und für rund 25 Minuten backen. Nach dem Backen den Boden für zehn Minuten in der Form auskühlen lassen. Danach aus der Form stürzen.

Für die Creme 250 Gramm Magerquark mit dem Rührgerät geschmeidig rühren. 80 Gramm Puderzucker und einen Teelöffel Vanille-Extrakt unterrühren. In einem Gefäß sieben Blätter Gelatine einweichen. Die Gelatine ausdrücken und in einem Topf auflösen. In die Quarkmasse geben und verrühren. Die Masse muss jetzt für 45 Minuten in den Kühlschrank, damit die Creme fest wird. Inzwischen 500 Gramm Sahne steif schlagen. Nach 45 Minuten die Sahne unter die Creme heben.

20 Zwetschgen waschen, abtrocknen und den Stein entfernen. Setzt den ausgekühlten Boden auf eine Platte. Bestreicht den Rand des Bodens mit etwas Creme und setzt die Zwetschgenhälften mit der Schnittfläche nach außen um das Törtchen herum. Den Tortenring um den Boden mit dem Zwetschgen legen und die Creme verteilen. Das Törtchen muss für Stunden im Kühlschrank fest werden.

