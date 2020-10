Pilze wie vom kleinen Bär und vom kleinen Tiger

Pilze haben für mich etwas Romantisches. Hängt wohl mit Kindheitserinnerungen zusammen. Ich habe es geliebt, wenn meine Mutter mir die Janosch-Geschichten vom kleinen Bär und vom kleinen Tiger vorgelesen hat. Und wenn ich sie heute meinen Kindern vorlese, könnte ich direkt mit dem kleinen Tiger losziehen, um im Wald Pilze zu finden.

In der Realität aber fürchte ich den echten Pfifferling (Cantharellus cibarius) mit seinem Doppelgänger, dem falschen Pfifferling (Hygrophoropsis aurantiaca), zu verwechseln. Die Folge davon wäre Bauchweh. Übel auch, einen Gallenröhrling für einen leckeren Steinpilz zu halten. Oder einen Weißen Knollenblätterpilz für einen Wiesen-Champignon. Selbst ein Bestimmungsbuch zerstreut meine Bedenken nicht.

Während Freunde und Nachbarn derzeit also mutig selbst gesammelte Pilze kochen, beschließe ich lieber, eigene anzubauen. Das geht im zeitigen Herbst und im Frühling im Garten, aber auch ganzjährig im Haus.

Rat für dieses neue Projekt suche ich bei Ernst Groskurt in Alzey. Der leitet in der rheinhessischen Stadt die Pilzzucht, die zu den Werkstätten des Evangelischen Diakoniewerks Zoar gehört. Dort kultiviert sein Team, zu dem auch Menschen mit Beeinträchtigungen gehören, Austernpilze, Shiitake und Kräuterseitlinge.

Was Speisepilze für ihr Wohlbefinden brauchen, ist von Sorte zu Sorte unterschiedlich. „Unsere mögen zum Beispiel Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad Celsius“, erklärt der Ökotrophologe.

In dem Gebäude der Werkstätten gedeihen die Pilze im Keller. Wie überall ist der gewerbsmäßige Anbau von Pilzen – zumindest rein von der Umgebung – eher weniger romantisch. Auch das hängt mit den Vorlieben der schmackhaften Hutträger zusammen. Denn ohne ständige Luftbewegung und eine 80 bis 90 prozentige Luftfeuchtigkeit gedeihen sie nicht. „Bei uns sorgen eine Befeuchtungs- und Belüftungsanlage dafür“, sagt Ernst Groskurt. Für Hobbyzüchter reicht ein Haushaltssprüher und genügend Luftaustausch. In den in Alzeyer Werkstätten wachsen Austernpilze, Shiitake und Kräuterseitlinge aus einer beutelartigen Anzuchtfolie heraus, die ebenfalls hilft, für das richtige Klima zu sorgen. Darin ist ein Substrat aus Sägemehl, Maisschrot und Weizenkleie – mit Kalk für den richtigen pH-Wert versehen. Wenn das Substrat vom Lieferanten kommt, ist es bereits vom Pilzmyzel durchwachsen. So können es Pilzliebhaber auch im Handel kaufen.

„Da Speisepilze und Schimmel um die selbe Nahrung konkurrieren, wird das Substrat zunächst pasteurisiert, beziehungsweise sterilisiert und anschließend einer Fermentation unterzogen“, betont Ernst Groskurt. Darauf will ich auch beim Kauf eines Fertigsubstrats für mein Zuchtprojekt zu Hause achten.

Und dann räumt der Fachmann aus Rheinhessen noch mit einem alten Gerücht auf: dass Pilze einfach auch im Dunklen wachsen. „Der Champignon kann auf Licht verzichten. Unsere Pilzsorten hier brauchen jedoch ein wenig. 100 Lux reichen allerdings völlig aus“, so der Ökotrophologe.

Wieder zu Hause erzähle ich den Kindern von meinem Vorhaben. Sie sind begeistert und freuen sich schon auf die erste Ernte. Welchen Speisepilz wir als erstes wachsen lassen, müssen wir noch im Familienrat diskutieren.

Sicher ist aber schon, dass wir die fertigen Pilze in der Pfanne schmoren. Ganz so wie in den Geschichten vom kleinen Bär und vom kleinen Tiger.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020