Preiselbeer-Sahne-Cupcakes

Diese Cupcakes schmecken vielleicht gut! Fluffiger Teig, leckere Sahne und süße Preiselbeeren – alles, was das Herz begehrt...

Das Rezept reicht für etwa 16 Cupcakes. Zuerst den Backofen auf 200 Grad Heißluft vorheizen und die Muffinform fetten oder mit Papierförmchen auskleiden.

Dann geht es zuerst an den Teig. 150 Gramm Butter cremig aufschlagen. 80 Gramm Zucker dazugeben und weiterrühren. Zwei Eier nach und nach unter Rühren dazugeben. Jetzt zwei Teelöffel Zimt und zwei Teelöffel Vanille-Extrakt einrühren. 300 Gramm Mehl mit zwei Teelöffeln Backpulver mischen und abwechselnd zusammen mit 250 Gramm Milch unter den Teig geben. So lange rühren bis ein gleichmäßiger Teig entstanden ist.

Den Muffinteig in die vorbereiteten Mulden geben und für rund 20 Minuten backen. Stäbchenprobe nicht vergessen!

Muffins aushöhlen

Nach dem Backen müsst ihr die Muffins vollständig auskühlen lassen, bevor ihr dann in der Mitte ein kleines Loch aushöhlt. Ich habe dazu einfach einen kleinen Löffel verwendet. Füllt diese kleinen Löcher dann mit den Preiselbeeren aus dem Glas, bis eure Muffins komplett befüllt sind.

Anschließend 400 Milliliter Schlagsahne steif aufschlagen und in einen Spritzbeutel geben. Jetzt mit der Lochtülle zwei Tuffs aufeinander auf jeden Muffin spritzen. So erhaltet ihr ein schön fluffiges Cupcake-Häubchen. Und weil ich Preiselbeeren so liebe, habe ich auf die Sahnehaube des Cupcakes noch einmal die süßen Beeren gegeben. Lasst es euch schmecken!

