Raupen-Muffins zum Kindergeburtstag

Dann kommen 180 Gramm Datteln zusammen mit 500 Milliliter Wasser in den Mixer. Sie werden ganz fein gemixt, bis ein „Dattel-Smoothie“ entsteht. Zur fertigen Mischung kommen dann 50 Milliliter Rapsöl hinzu. Jetzt können die trockenen mit den nassen Zutaten vermischt werden. Bitte zügig rühren, nicht zu lange warten und gleich in die Förmchen verteilen. Der Teig ist nicht ganz so fest, aber er wird sehr schön fluffig beim Backen.

Niedrige Temperatur

Die Muffins werden etwa 20 bis 25 Minuten gebacken. Zwischendurch ein bisschen aufpassen: Ich regle die Temperatur auf 150 Grad herunter, wenn ich merke, dass sie oben bereits dunkel werden. Glutenfreier Teig benötigt etwas niedrigere Temperaturen. Einfach eine Stäbchenprobe machen! Wenn die Muffins noch ein wenig Restfeuchte haben, schmecken sie abgekühlt unglaublich gut und saftig. Die Muffins am besten am gleichen Tag backen, so sind sie am saftigsten. Am nächsten Tag lassen sie sich schlechter vom Papier lösen.

Jetzt kann man sich um die Dekoration kümmern. Ich habe das am Vortag gemacht, um die Arbeit zu verteilen. Von 300 Gramm Marzipanmasse den Großteil mit etwas Kokosmehl vermengen. Bitte etwas Marzipanmasse für die Raupenkörper übriglassen! Das muss jeder nach Gefühl machen, die Masse sollte nicht zu stark kleben und sich ausrollen lassen. Sie wird auch durch das Kokosmehl etwas heller und etwas weniger süß. Ich habe die Masse ausgerollt und zwölf Kreise in Muffingröße ausgestochen.

Marzipan einfärben

Aus der restlichen Marzipanmasse habe ich die Raupenkörper geformt. Dabei habe ich von drei Stücken Marzipanrohmasse je eins mit etwas Gerstengraspulver, Kurkumapulver und Gojipulver gefärbt. Einfach das Pulver ordentlich einkneten. Die Farben sind zwar nicht ganz so leuchtend wie mit konventionellen Lebensmittelfarben, aber dafür hat man ein natürliches Ergebnis. Jetzt kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und lustige Raupen kneten.

Wer will, kann dann noch kleine Stückchen von weißer und dunkler (veganer) Schokolade schmelzen lassen und mit einem Zahnstocher kleine Pünktchen setzen – etwa für Augen oder Randelemente. Die Beinchen der Raupe kann man auch toll damit aufmalen, ohne zu kleckern. Um die fertigen Kreise auf die Muffins zu legen, habe ich die Muffins oben begradigt. Nur ein bisschen, aber so liegen sie stabil. Man kann sie auch mit ein wenig Marmelade „festkleben“, aber das war bei uns gar nicht nötig.

