Rezept für karelische Piroggen

Karelische Piroggen sind ein Klassiker der finnischen Küche. Sie sind benannt nach der finnischen Region Karelien und werden gern mit Eibutter gegessen. Hier das Rezept von Foodbloggerin Michaela Fuchs.

Die Zutaten reichen für etwa 20 Stück. Für den Teig benötigt man 200 Milliliter Wasser, einen Teelöffel Salz, 150 Gramm Roggenmehl, 120 Gramm Weizenmehl. Die Zutaten für die Füllung sind 300 Milliliter Wasser, 270 Gramm Milchreis, 1,2 Liter Milch, zwei Teelöffel Salz, zwei Esslöffel Butter und ein Ei. Zum Bestreichen der Piroggen braucht man 100 Gramm Butter, 200 Milliliter Milch.

Zur Zubereitung: Am besten beginnt man mit der Füllung. Dazu lässt man zunächst das Wasser aufkochen und gibt dann den Reis hinein. Die Milch erst dazugeben, wenn das Wasser vollständig aufgenommen wurde. Nun auf niedrigster Stufe für etwa 45 Minuten köcheln lassen, dabei öfter mal umrühren, damit nichts anbrennt. Zum Schluss salzen und die Butter unterziehen.

Nun den Brei gut abkühlen lassen und erst dann das Ei unterziehen.

Für den Teig alle Zutaten vermengen und kneten, bis die Masse nicht mehr an den Händen kleben bleibt. Falls der Teig zu trocken ist, noch etwas mehr Wasser hinzufügen. Der Teig sollte ungefähr die Konsistenz eines Pastateiges haben. Damit er schön elastisch bleibt, kommt er am besten unter eine vorgewärmte Porzellanschüssel und darf erst mal 30 Minuten ruhen.

So heiß wie möglich backen

Dann formt man den Teig zu einer Rolle und schneidet ihn in rund 20 gleich große Stücke. Nun jedes Stück in dünne runde Scheiben auswalzen und bis zur Weiterverarbeitung unter ein Geschirrtuch geben. Damit sie nicht zusammenkleben, etwas bemehlen. In die Mitte der Teigscheibe einen Esslöffel von dem Reisbrei geben und den Rand nach innen hin falten. Dann die Piroggen so heiß wie möglich – bei etwa 275 Grad – für 15 Minuten backen. In den letzten Minuten sollte man die Piroggen etwas im Auge behalten, damit sie nicht zu dunkel werden.

In der Zwischenzeit die Milch aufkochen und die Butter darin schmelzen, damit man die Oberseite der Piroggen gleich nach dem Backen darin eintauchen kann. Zum Abkühlen zwischen Butterbrotpapier schichten und mit einem Geschirrtuch abdecken. Am besten schmecken die Karelischen Piroggen warm und mit Eibutter. Eventuell noch zusätzlich mit Lachs- oder Trockenfleischstreifen garniert, dann sind sie absolut perfekt!

Für die Eibutter zum Bestreichen drei hartgekochte Eier zerkleinern und mit etwa 30Gramm weicher Butter vermischen. Wenn man keine gesalzene Butter verwendet, etwas salzen. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019