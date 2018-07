Saftige Vitaminbombe bekennt Farbe

Gesundheit: Schon in der Steinzeit schmeckte der Holunder von der Blüte bis zu den Beeren. Jetzt erlebt das Moschuskrautgewächs eine Renaissance - in vielen Variationen. VON SIGRID DITSCH

"Wer mag ein Holermusbrot?" Wenn Großmutter in Niederbayern den Ruf in den Garten schickte, waren für uns Kinder Puppen, Eisenbahn und Bauklötze vergessen. Südlich des Weißwurstäquators heißt der Holunder nämlich Holer (oft auch mit zwei L geschrieben), während er im Norden als Flieder bekannt ist. Es gibt über 30 Arten, drei davon schlagen in Mitteleuropa Wurzeln.

Am bekanntesten ist

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2806 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.10.2011