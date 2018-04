Saumagen mit Olé

Die Autorin Gina Greifenstein hat gerade ihr zweites Buch der Reihe „Pfälzer Tapas“ herausgebracht. Darin kombiniert sie die bodenständige Pfälzer Küche mit spanischen Zutaten und richtet sie als kleine Appetithäppchen an.

Angeblich des Pfälzers liebste Speise: der Saumagen. Als Tapas-Variation wird er in Olivenöl angebraten und mit Gurkensalsa serviert. © David Hall, Leinpfad Verlag

Wer hätte gedacht, dass der Saumagen auch spanisch kann? Oder der Handkäs’ das Mediterrane mag. Gina Greifenstein (Bild) hat es in ihrer Versuchsküche daheim ausprobiert und erkannt, dass es schmeckt. „Die pfälzische Küche ist ja sehr deftig, die spanische hingegen leicht. Beides passt einfach wunderbar zusammen“, schwärmt sie. Und weil’s so schön aussieht, richtet sie ihre Gerichte in kleinen

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018