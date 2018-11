Schnell und superlecker

So einfach wie lecker: Die Zitronenspaghetti sind ein fruchtig-leichtes Pastagericht, das die Geschmacks-knospen auf vielen Ebenen berührt. Kinderleicht ist das Gericht in rund 20 Minuten fertig zubereitet – es eignet sich also auch toll als Abendessen nach einem langen und harten Arbeitstag.

Für vier Personen werden benötigt: 350 g Spaghetti, zwei EL Butter, 350 g Garnelen, 80 ml Sahne, den Saft und den Abrieb von einer unbehandelten Zitrone, zwei EL Kräuter nach Wahl – zum Beispiel Petersilie, drei EL Parmesan, zwei EL Olivenöl, je einen Zweig Rosmarin und Thymian sowie zwei Zehen Knoblauch.

Zur Zubereitung die Spaghetti in leicht gesalzenem Wasser al dente kochen. Das Kochwasser abseihen und die heißen Nudeln mit Butter, Sahne, Zitronensaft und -schale, Kräutern sowie Parmesan in einen größeren Topf geben. Anschließend alles miteinander gut vermischen. Nach Belieben Chilipulver, Salz und Pfeffer unter die Nudeln mischen.

Die Garnelen in Olivenöl mit dem Rosmarin- und dem Thymianzweig sowie den klein gehackten Knoblauchzehen beidseitig scharf anbraten. Die Zweige entfernen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Nudeln in tiefe Teller geben und die Garnelen darauf anrichten. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018