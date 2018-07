Anzeige

Eigentlich kommen in einen schwäbischen Apfelkuchen Zibeben hinein. Zibeben heißen sie auf breit schwäbisch, Rosinen auf Hochdeutsch. Leider konnten wir zu Hause keine mehr finden, deshalb griffen wir einfach zu Cranberrys.

Und so geht’s: Ihr braucht eine Springform mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern. Zuerst 60 Gramm Cranberrys in einer Schüssel in Rum einlegen. Aus etwa 400 Gramm Mehl, einem Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, dem Mark einer Vanillschote, 150 Gramm kalter Butter, zwei Esslöffeln Milch und einem Ei einen Mürbeteig herstellen. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und in den Kühlschrank legen.

Die Kochpsychiater Wir heißen Birgitt und Michael, leben in Baden- Württemberg und sind im echten Leben keine Psychiater.

Seit mehr als 40 Jahren backen und kochen wir schon – nicht beruflich, sondern privat. In der Blogger-Welt wechseln wir aber die Identität und führen unseren Blog als „Herr und Frau Doktor mit eigener Küchen-Praxis". Dort stellen wir bodenständige schwäbische Küche, aber auch ausgefallene orientalische Rezepte vor.

Sind wir ein bisschen durchgeknallt? Vielleicht! „Normale" Foodblogs gibt's ja wie Sand am Meer.

Mehr Rezepte im Netz: www.die-kochpsychiater.de

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Eineinhalb Kilogramm Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und in Scheiben hobeln. Das geht am besten mit dem Schnitzelwerk der Küchenmaschine oder einem scharfen Küchenhobel.