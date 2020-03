Sellerie aufbewahren

Ist ein Knollensellerie angeschnitten, hält er sich noch einige Tage – am besten im Kühlschrank. Über die Schnittstelle kommt Klarsichtfolie, damit er nicht austrocknet. Und damit sich die Schnittstellen an der Luft nicht leicht rot-braun einfärben, bestreicht man sie vor dem Abdecken am besten noch mit etwas Zitronensaft, rät der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer.

Wer Sellerie als Suppenzutat länger aufbewahren möchte, kann ihn auch einfrieren. Dafür wird die Knolle geschält und in Stücke geschnitten. Auch Trocknen funktioniert gut: Der Sellerie wird fein geraspelt und im Backofen bei etwa 80 Grad gedörrt. dpa-tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020