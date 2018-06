Sommerliche Zucchini-Tarte mit Basilikum-Boden

Anzeige

Die Springform mit dem Mürbeteig auskleiden. Dabei den Rand nur halb so hoch wie den Rand der Springform ziehen.

Kräuter und Ziegenkäse

Nun werden 500 Gramm Zucchini in mittelfeine Würfel geschnitten. Eine rote Zwiebel fein würfeln. Zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen und darin die Zwiebelwürfel glasig dünsten. Einen gehäuften Teelöffel „Waldeslust“-Kräutermischung von Herbaria sowie ein Viertel Teelöffel gemahlene Zimtblüten (oder andere Gewürze, je nach Geschmack) dazugeben. Zucchini, 150 Gramm griechischer Joghurt, drei Eier (Größe M) und 125 Gramm Ziegenfrischkäse zu den gedünsteten Zwiebeln geben.

Masse in die vorbereitete Springform füllen. 250 Gramm Büffelmozzarella (oder einen anderen Käse nach Wahl) in dicke Scheiben schneiden und auflegen. Wer will, kann noch eine Scheibe Tomate in die Mitte legen.

Die Tarte wird nun 45 bis 60 Minuten bei 160˚C mit Pizzastufe oder 170˚C Ober-Unterhitze auf der untersten Schiene auf dem Rost backen. Eventuell 15 Minuten vor Ende mit Backpapier abdecken, damit sie nicht zu dunkel wird.

Die Tarte ist fertig, wenn sie sich in der Mitte auf Handdruck elastisch anfühlt und nicht nachgibt.

Dazu ein erfrischender Salat

Aus dem Ofen nehmen und in der Form abkühlen lassen. Dann erst den Ring lösen. Unser Tipp bei heißem Wetter: Serviert sie leicht gekühlt mit einem erfrischenden Tomaten-Mango-Salat! Dazu einfach eine reife Mango und etwa 500 Gramm süße Tomaten würfeln und mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig!

Andere Kräuter und eine andere Gemüsesorte lohnen sich auch einmal auszuprobieren! Mit diesem Rezept habt ihr unendlich viele Möglichkeiten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018