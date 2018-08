Sommertorte mit Feigen

Anzeige

Eine Freundin von mir hat einen riesigen Feigenstrauch im Garten, der jedes Jahr größer wird und dieses Jahr schier explodiert vor Früchten. Sie brachte zwei Schüsseln dieser leckeren Früchte mit, und ich machte einen Kuchen daraus.

Zuerst 300 Gramm Butterkekse zu feinen Bröseln zerkleinern oder in einem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz zerstoßen. 190 Gramm Butter zerlassen und mit den Krümeln verrühren. Die Krümelmasse als Kuchenboden in eine Springform mit 20 Zentimeter Durchmesser oder in mehrere kleine Formen drücken und 30 Minuten kühlen, damit die Böden fest werden. Zum besseren Herauslösen kann man auch eine Schicht Klarsichtfolie über den Boden der Springform spannen.

Naschkatze Ich bin Judith (Bild), 32 Jahre alt, komme aus der Pfalz, lebe aber in Freiburg.

Kochen und Backen mochte ich schon immer. Wichtig sind mir Frische, Regionalität und biologische Erzeugung .

Meinen Blog gibt es seit 2013. Hier kann ich meine Leidenschaften Küche, Gastronomie, Fotografie und Schreiben vereinen.

200 Milliliter Sahne steif schlagen und kalt stellen. 125 Gramm Magerquark, 250 Gramm Joghurt, 100 Gramm Zucker und eine Packung Vanillezucker mit dem Handrührgerät verrühren. 100 Milliliter Milch mit eineinhalb Teelöffeln Agar Agar in einem Topf verrühren und zum Kochen bringen. Eine Minute unter Rühren köcheln lassen und vom Herd nehmen. Zwei bis drei Esslöffel der Joghurt-Masse nacheinander zur heißen Milch rühren. Dann den Topfinhalt zur restlichen Joghurt-Masse geben und untermixen. Die Schlagsahne unterheben.