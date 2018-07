Sommerzeit: Beerenzeit

Anzeige

Etwa 15 Minuten vor Ablauf der Gehzeit ein Backblech mit Backpapier auslegen. Einen Backrahmen darauf stellen und mit Butter einfetten.

Jetzt geht’s an die Füllung: Ein Kilogramm Beeren waschen, verlesen und mit zwei Esslöffeln Zucker, einem halben Teelöffel Vanille-Extrakt und einer Packung Puddingpulver gut durchmischen. Den Teig erneut durchkneten und dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig ausrollen, so dass er in den Backrahmen passt. Den Teig in den Backrahmen legen und mit den Händen so verteilen, dass er bis in alle Ecken geht. Den Backofen auf 175 Grad vorheizen.

Für die Streusel 200 Gramm Dinkelmehl, 100 Gramm Zucker, 150 Gramm Quark und 20 Gramm geschmolzene Butter von Hand oder mit den Knethaken des Rührgeräts verkneten, so dass schöne Streusel entstehen. Praktisch: Während die Streusel zubereitet werden, hat der Hefeteig erneut Zeit, um ein bisschen aufzugehen! Beeren auf den Teig geben, dann die Streusel nach Belieben auf den Beeren verteilen und den Kuchen im vorgeheizten Backofen für rund 30 Minuten backen. Mein Tipp: Den Kuchen in Stücke schneiden und mit etwas ungesüßter Schlagsahne servieren.

