Sonniges Hefekuchenrezept

Und so wird der Teig gemacht: Einen Esslöffel Zucker, die Milch und die Hefe in einer kleinen Schüssel verrühren und kurz stehen lassen.

Einen weiteren Esslöffel Zucker mit den Anissamen in einem Mörser etwas zerstoßen, um die Samen aufzubrechen und das Aroma freizusetzen. Dann die Samen in die Hefemischung geben, damit sie etwas Feuchtigkeit aufnehmen.

Mehl, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und vermischen. Eine Mulde in die Mitte drücken und die Eier, die Milch und die Hefemischung hineingeben. Alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zu einer Kugel formen und in einer mit einem feuchten Küchenhandtuch bedeckten Schüssel 45 Minuten gehen lassen.

Den Teig dann noch einmal kurz kneten und in vier oder sechs Stücke teilen. Die Stücke zu Strängen rollen und beliebig zu einem Zopf flechten. Alternativ den Teig in eine Kastenform legen. Den Zopf in auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und noch einmal 15 Minuten gehen lassen, in dieser Zeit den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen.

Den Kuchen 30 bis 40 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Im Zweifel den Kuchen herausnehmen, umdrehen (natürlich mit Topflappen oder dickem Tuch) und auf die Unterseite klopfen. Wenn der Laib hohl klingt, ist er fertig. Ich wünsche euch gutes Gelingen!

