Spargel-Lasagne mit Aubergine und Pilzen

Ich liebe Lasagne! Und weil der Spargel gerade Saison hat, ist es Zeit für eine Spargel-Lasagne – klassisch zubereitet mit einer Béchamelsoße.

Weniger klassisch sind die Einlagen in den Soßen. Denn für die Spargel-Lasagne kommt der grüne Spargel in die weiße Soße und Champignons zusammen mit Auberginenstücken in die rote Soße. Gemeinsam in einer Auflaufform geschichtet, steht dem Genuss nichts mehr im Weg.

Schürzenträgerin Ich heiße Vanessa (Bild), wohne in Hockenheim und bin 31 Jahre alt.

Im Sommer 2015 hatte ich ein Pekingenten-Küken auf der Hand sitzen – ein Küken, dessen Tod bereits datiert war. Diese Begegnung war mein Augenöffner – danach habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Seitdem koche ich leidenschaftlich.

Auf meinem Blog „Schürzenträgerin – Fleischlos durch den Tag" veröffentliche ich seitdem vegetarische und vegane Koch- und Backrezepte.

Info: www.schuerzenträgerin.de

Zuerst 700 Gramm grünen Spargel waschen und in kleine Stücke schneiden. Dann in Salzwasser zehn Minuten köcheln lassen, den Spargel abschütten und das Spargelwasser für die Soße auffangen. Nun geht’s an die Béchamelsoße: Erhitze drei Esslöffel vegane Margarine in einem Topf und bereite mit etwa fünf Esslöffeln Dinkelmehl eine Mehlschwitze zu. Gieße etwa 250 Milliliter vom aufgefangenen Spargelwasser hinzu und rühre die Soße mit einem Schneebesen gut um.