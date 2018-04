Spinatquiche mit Feta

Anzeige

Anschließend verknetet ihr die Zutaten zu einem glatten Teig. Die Masse dann in die Springform geben, gleichmäßig den Boden damit bedecken und einen Rand hochziehen.

Für die Füllung den restlichen Quark, also 250 Gramm minus einem Esslöffel für den Teig, und 200 Milliliter Sahne in einer Schüssel vermengen und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und mildem Paprikapulver kräftig abschmecken. Zum Schluss rührt ihr zwei Eier mit einem Schneebesen unter. Dann 550 Gramm Spinat waschen und die Stiele entfernen. Die Blätter in ziemlich kleine Stücke zupfen. Der Spinat kommt anschließend in einen großen Topf oder in eine Pfanne, wo er ganz schnell zusammenfällt. Dazu braucht ihr kein heißes Wasser, sondern in der Regel reicht das Wasser, das noch vom Waschen an den Blättern hängt, aus.

Den zusammengefallenen Spinat in einem Sieb abtropfen lassen und noch einmal gut ausdrücken, damit kein Wasser in die Quiche kommt. Das Grün dann gleichmäßig auf dem Boden verteilen. 100 Gramm Feta in kleine Stücken über den Spinat bröseln und die Quark-Sahne-Mischung darauf verteilen. Zum Schluss noch ein bisschen schwarzen Sesam über die Quiche streuen.

Das Ganze kommt nun in den Ofen und wird bei 180 Grad Umluft etwa 40 Minuten lang backen. Die Füllung sollte oben goldbraun und einmal leicht hochgegangen sein – dann ist die Quiche fertig.

Gut abkühlen lassen und aus der Form lösen. Dazu passt ein grüner oder bunter Salat. Lasst es euch schmecken!

