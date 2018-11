Tee trifft auf Gin oder Champagner

Mit Assam-Tee: der Extra Ordinary Old Cuban bei Sieferle&Koe. © sophiA Weber

Spirituosen wie Gin, Rum oder Whisky „in ein neues Licht rücken“: Darum geht es beim Cocktailmixen, sagt Paul Sieferle, Gründer und Inhaber der Hagestolz-Bar sowie der Sieferle&Koe-Bar im Mannheimer Jungbusch. Und das funktioniert auch mit Tee. „Mit Tee-Infusionen bekommst du relativ günstig und ohne großen Aufwand einen sehr abstrakten Geschmack in Spirituosen“, erklärt der Fachmann.

Bei Sieferle&Koe in der Neckarvorlandstraße steht etwa der „Extra Ordinary Old Cuban“ auf der Karte. Der Old Cuban ist eigentlich ein Cocktail aus Rum, Limette, Minze und Champagner. „Nun ist unser Konzept, dass wir klassische Drinks in unserer eigenen Sprache ausdrücken“, erklärt Sieferle. „Also haben wir uns den Old Cuban vorgeknöpft“: unter anderem mit Assam-Tee, der eine sehr feine Note habe und nicht so kräftig sei wie beispielsweise Earl Grey.

Ingwer heizt ohne Alkohol ein

Um die sogenannten Infusionen herzustellen, wird der Tee direkt in Spirituosen eingelegt. „Alkohol extrahiert dabei relativ schnell einen Geschmack, das funktioniert ja genauso mit Früchten oder Gewürzen“, sagt Paul Sieferle. Im Hagestolz in der Jungbuschstraße steht unter anderem der House Sour auf der Karte, der mit Hagebuttentee verfeinert ist.

Die Cocktails sollen einfach zu verstehen sein. „Keine abgefahrene Herausforderung.“ Das funktioniere mit Tee-Infusionen gut. „Die Drinks haben einen Wiedererkennungswert, weil jeder schonmal Earl Grey oder Hagebuttentee getrunken hat.“ Oft werden den Cocktails Minze, Limette oder Zitrone und Zucker(sirup) hinzugefügt, so auch beim Klassiker Earl Grey Smash. „Grüner Tee in Gin zum Beispiel, das schmeckt nicht pur, da muss schon ein bisschen Zucker dazu“, sagt Sieferle.

Was dem Fachmann zufolge aus Skandinavien „herüberschwappt“, sind Ingwer-Kurzer: ein alkoholfreies, recht scharfes Getränk, das als sehr vitalisierend gilt. Es besteht aus frischem Ingwer, viele stellen es mit Orangensaft, Limette und ein wenig Zucker her.

