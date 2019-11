„Tigermilch“ mariniert rohen Fisch

Ceviche: Roher Fisch in einer Marinade aus mehreren Zutaten. © Koch

Ein südamerikanisches Gericht wird auch in der Region immer beliebter: Ceviche. Das Fischgericht stammt ursprünglich wohl aus Peru oder Ecuador, von wo aus es über den Seeweg nach Europa kam – unter anderem nach Heidelberg. Hier bereitet Namo Wrede in seinem am Neckar gelegenen Restaurant „Chambao“ leckere Ceviche zu.

Ceviche, das ist in dünne Scheiben geschnittener, roher Fisch. „Man benötigt einen hochwertigen Speisefisch“, erklärt Wrede, der Wolfsbarsch, Dorade oder Krustentiere verwendet. Aber auch Hamachi – auch bekannt als Gelbschwanzmakrele – eignet sich für das Gericht, das Wrede als „Vorspeise zum Abendessen“ empfiehlt.

Viele verschiedene Geschmäcker

Der in Scheiben geschnittene Fisch wird anschließend in einem Sud mariniert. Zitrussaft (meist von Limetten), Zwiebeln, Salz und Chili bilden hier die Grundlage, die Wrede mit weiteren Zutaten verfeinert. So wird im „Chambao“ das sogenannte „Leche de Tigre“ (deutsch: „Tigermilch“) etwa noch mit Olivenöl, grünem Sellerie, Peperoni, Koriander oder auch Ingwer versetzt.

„Im Vergleich zum Sushi wird der Fisch beim Ceviche mit vielen verschiedenen Geschmäckern vermischt“, erklärt Wrede. Und in der Tat: Die beschriebene Ceviche-Kreation überzeugt auf verschiedene Arten. Sie schmeckt erfrischend. Leicht. Hat eine angenehme Schärfe. „Am besten genießt man das mit einem guten Glas Weißwein.“

Ursprünge noch vor Kolumbus

Ceviche gilt in Peru als Nationalgericht, am 28. Juni wird dort seit 2008 jährlich der „Ceviche-Tag“ begangen. In Lima, der Hauptstadt des west-südamerikanischen Staates, soll es zahlreiche „Cevicherias“ geben. Erste Erwähnungen von „Ceviche“ sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts dokumentiert. Das eigentliche Rezept soll unter anderen Namen aber bereits auch schon in präkolumbischen Zeiten (bis zur Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492) bekannt gewesen sein.

