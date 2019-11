Traditionell - aus Italien

Die Karte

Die Speisekarte in der „Osteria Limoni“ beinhaltet gehobene Fleisch- und Fischgerichte aus der italienischen Küche. So gibt es Wolfsbarschfilet mit Artischocken und weißer Zitronen-Polenta (22,50 Euro) oder Hirschrücken in Primitivoweinsauce mit Kastanien und Dörrpflaumenkompott (23 Euro). Klein, aber fein ist die Auswahl an Pastagerichten. Tagliolini werden mit Kaninchenragout und schwarzem Trüffel serviert (15,50 Euro), sardische Gnocchi mit geräucherter Forelle und Roter Bete. Die elf verschiedenen Pizzen werden direkt aus dem Steinofen an den Platz serviert.

Getränke

Wer italienischen Wein mag, dürfte in der „Osteria Limoni“ sein Glück gefunden haben. Jede Sorte wird vom Inhaber-Paar Martina und Mario Paba persönlich ausgesucht. Edle Tröpfchen aus fast allen italienischen Regionen finden sich auf der gesonderten Weinkarte wieder. Die Auswahl reicht vom bekannten toskanischen Chianti über Südtiroler Weißwein bis zum roten Rebensaft aus Kalabrien und Sizilien. Stark vertreten sind die Weine von der Insel Sardinien. Groß ist das italienisch geprägte Angebot an Aperitifs und Digestifs – darunter befinden sich auch einige alkoholfreie.

Ambiente

„Bei der Einrichtung haben wir uns an rustikalen Osterien orientiert“, sagt Martina Paba. Grüne Wände, eine hohe Decke sowie antik wirkende Amphoren und Vasen vermitteln den Charme eines italienischen Landhauses. Große Salzstreuer aus Holz, die es auf jedem Tisch gibt, tragen ihren Teil dazu bei. Besonderen Wert legen die Inhaber auf die stets frische Blumendekoration. Die sorge für eine angenehme Atmosphäre, so die Überzeugung der Pabas. Obwohl alle Tisch in einem großen Raum stehen, hält sich der Geräuschpegel auch an einem gutbesuchten Abend in Grenzen.

Geschmack

Carpaccio aus Bresaola mit Gorgonzolacreme oder gebratene Lammleber mit karamellisierten Zwiebeln sind kulinarische Highlights, die bereits zur Vorspeise serviert werden. In der „Osteria Limoni“ kommen ausschließlich frische Produkte in Topf und Pfanne – das schmeckt man. Das Risotto ist wunderbar cremig, das Kalbsfilet schön zart und mit Bedacht gewürzt. Die Beilagen sind kreativ gewählt, Kartoffeltörtchen oder bunte Gnocchi gibt es zu Fleisch und Fisch. Unbedingt probieren sollte man das Tiramisu mit Himbeeren, das optisch und geschmacklich ein Volltreffer ist.

Wissenswertes

Das Ehepaar Martina und Mario Paba betreibt die „Osteria Limoni“ in der Neckarstadt seit 1995. Die Küche ist laut eigener Aussage „traditionell regional“ und beinhaltet Gerichte aus ganz Italien. Alle drei Monate wird die Speisekarte der Jahreszeit angepasst und um saisonale Produkte ergänzt. Im Sommer stehen den Gästen auf der mit vielen Pflanzen dekorierten Terrasse 50 Sitzplätze zur Verfügung, im Restaurant ist Platz für 60 Personen. Parkplätze in der Umgebung sind rar. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich. Mehrere S-Bahn-Haltestellen sind in der Nähe.

Fazit

Die Pabas möchten ihren Gästen ein „angenehmes kulinarisches Erlebnis“ zubereiten. Im Vordergrund stehen dabei natürlich das Essen und die exklusive Auswahl italienischer Weine. Aber auch die Inneneinrichtung, bei der kein Detail dem Zufall überlassen wird, trägt zur Wohlfühl-Atmosphäre bei. Wer hierher kommt, sollte etwas Zeit mitbringen, um bei mindestens zwei Gängen einen entspannten Abend verbringen zu können. Die exzellente Qualität der Speisen rechtfertigt das gehobene Preisniveau.