Vegan – aber ohne Sojaprodukte

Mit der steigenden Beliebtheit der veganen Lebensweise kommen immer mehr verarbeitete Produkte auf Sojabasis auf den Markt, etwa Geschnetzeltes, Würstchen oder Quark. Tofu und Sojamilch galten zeitweise als die pflanzlichen Alternativen zu Fleisch beziehungsweise Milch schlechthin.

Doch an Soja scheiden sich die Geister. Anke Heines von der Initiative „ALGE“ verzichtete in ihrem Restaurant in Heidelberg komplett auf Soja – aus gesundheitlichen Gründen. So ähneln die in Soja enthaltenen Isoflavone dem menschlichen Hormon Östrogen und stehen unter Verdacht, den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Außerdem blieben in Sojaprodukten, trotz erhitzen, Toxine intakt. „Fermentiertes Soja, wie in Tempeh und Miso, in Bioqualität, kann man allerdings als gesund bezeichnen“, sagt Heines. Andere Organisationen, die sich für vegane Ernährung einsetzen, sehen die Bohne weniger kritisch. Die Albert Schweitzer Stiftung etwa bezeichnet Soja als „in Maßen unbedenklich“. Wer allergisch auf Soja reagiert oder eine Schilddrüsenerkrankung hat, sollte die Finger davon lassen.

Käse auf Mandelbasis

Aber warum ist Soja überhaupt zum Allrounder der pflanzlichen Ernährung geworden? Eine Erklärung: Sojaprodukte erleichtern Fleischliebhabern, die sich aus ethischen Gründen für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, den Übergang. Heines bringt jedoch ins Spiel, dass Soja manch einem frisch gebackenen Veganer den Genuss „verübeln“ kann – etwa, wenn er erwartet, dass die Sojawurst genau wie eine Schweinswurst schmeckt. Heines sieht Ersatzprodukte im Allgemeinen kritisch: „Industriell verarbeitetes veganes Essen ist genauso ungesund wie nicht-veganes verarbeitetes Essen.“ Natürliche Lebensmittel frisch vom Feld findet sie besser.

Wer nicht ganz auf (nur leicht verarbeitete) vegane Ersatzprodukte verzichten möchte, muss mittlerweile jedoch gar nicht mehr zum Sojaprodukt greifen. Hafermilch etwa steht mittlerweile fast noch häufiger als Sojamilch im Supermarktregal, veganer Käse kommt auch häufig auf Mandelbasis daher und Joghurt gibt es etwa aus der Lupine – einer heimischen Hülsenfrucht-Alternative zu Soja. Julia Brinkmann

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020