Veganer Spinatkuchen mit Kidney-Bohnen

Glutenfreier und herzhafter Spinat-Kuchen geht immer. Er ist saftig, aromatisch und schmeckt auch Kindern ausgezeichnet.

Zuerst geht es an den Teig: Dafür 100 Gramm Buchweizenmehl, 100 Gramm Maismehl, zwei Esslöffel Flohsamenschalen, drei Esslöffel Kartoffelmehl, ein halbes Päckchen Backpulver und einen halben Teelöffel Meersalz verrühren. 150 Milliliter Wasser nach und nach dazugeben – so lange, bis eine knetbare Konsistenz erreicht ist. Der Teig wird schön geschmeidig und sollte ein wenig feuchter sein als gewohnt. Denn während der Teig auf die Füllung wartet, werden die Flohsamenschalen etwas Feuchtigkeit aus ihm ziehen.

Ich taue 450 Gramm Tiefkühlspinat in einem Topf auf. Etwas Wasser kommt auf den Topfboden, dann lasse ich den Spinat auf dem Herd weich werden. Wenn es soweit ist, gieße ich das restliche Wasser ab. In der Zwischenzeit wird eine große Zwiebel und eine Knoblauchzehe, beides klein gehackt, in der Pfanne mit etwas Bratöl angebraten. Dazu kommt 200 Gramm mit der Gabel zerdrücktes Tofu. Alles goldgelb anbraten und abschmecken. Nun kann auch der Spinat dazu kommen. Alles wird vermengt. Damit die Füllung nicht zu trocken wird, gebe ich 150 Gramm kalte Pflanzenmilch in eine Tasse und verrühre darin zwei Teelöffel Stärke. Diese Flüssigkeit kommt zur Spinat-Tofu-Füllung in die Pfanne, wenn sie kocht, wird sie dickflüssig. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Mit Muster belegen

Dann geht’s ans Befüllen: Meine Form ist quadratisch. Am besten vorher einfetten, ihr könnt sie aber auch mit Backpapier auslegen. Jetzt wird der Teig mit den Fingern in die Form gedrückt. Er sollte möglichst dünn sein, so etwa sieben Millimeter. Dann wird oben auf den Teig die Spinatfüllung verteilt. Wenn das erledigt ist – und sollte noch Restteig übrig bleiben – kann man auf der Spinatfüllung ein Muster legen. Der Kuchen wird im vorgeheizten Ofen rund 25 Minuten auf mittlerer Position bei 160 Grad gebacken. Immer wieder reinschauen, denn glutenfreier Teig wird schneller dunkel. Den fertigen Kuchen habe ich mit Sesam bestreut und mit Kidneybohnen aus dem Glas bestückt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018