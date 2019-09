Vogelbeeren erhitzen

Prall und orangerot führen Vogelbeeren in Versuchung, sie zu pflücken und zu essen. Allerdings sind die Früchte der Eberesche entgegen der landläufigen Meinung nicht giftig. Sie liefern viel Vitamin C und Provitamin A, klärt die Verbraucherzentrale Bayern auf. Meistens enthalten rohe Vogelbeeren Parasorbinsäure, die bitter schmeckt. „Doch durch Erhitzen wird die Parasorbinsäure in unschädliche Sorbinsäure umgewandelt. Der Bittergeschmack weicht, und die Früchte schmecken aromatisch und süß“, sagt Ernährungsexpertin Anja Schwengel-Exner. Das beste Aroma entfalten die Beeren nach dem ersten Frost. Er reduziert den Gehalt an Parasorbinsäure ebenfalls. dpa-tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.09.2019