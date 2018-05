Vollkommenes Erdbeer-Glück

Anzeige

Ein Rosenkuchen aus feinsten Hefeschnecken mit Erdbeer-Vanille-Füllung – klingt das nicht traumhaft?

Und sofort geht es ran an die Hefeschnecken: Für den Teig 135 Gramm Milch in einem Kochtopf vorsichtig erhitzen. 25 Gramm Butter und ein Esslöffel Zucker dazugeben und unter Rühren darin auflösen. Ein Viertel eines Hefewürfels zerbröseln und in der Milch-Butter-Zucker-Mischung auflösen. 250 Gramm Dinkelmehl und einen Teelöffel Salz dazugeben und rund fünf Minuten kneten. Den fertigen Hefeteig mit einem sauberen Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen.

Törtchenzauber Ich heiße Maren (Bild), bin 25 Jahre alt und ich liebe es zu backen.

(Bild), bin alt und ich liebe es zu backen. Kuchen war schon immer meine Passion. Egal, wie voll mein Bauch ist: Für ein Dessert ist immer Platz!

Für die Entstehung meines Blogs gibt es drei sehr gute Gründe .

. Erstens: Ich komme aus dem schönen Schwarzwald , wo man noch von seiner Mama gezeigt bekommt, wie man einen Kuchen backt.

, wo man noch von seiner Mama gezeigt bekommt, wie man einen Kuchen backt. Zweitens: Ich liebe es, meinen Freunden mit Selbstgebackenem eine Freude zu bereiten. Der Blick in ihre Augen ist unbezahlbar.

mit Selbstgebackenem eine Freude zu bereiten. Der Blick in ihre Augen ist unbezahlbar. Und drittens: Ich habe eine Weizenunverträglichkeit , weshalb es für mich fast unmöglich ist, normalen Kuchen zu kaufen.

, weshalb es für mich fast unmöglich ist, normalen Kuchen zu kaufen. Deshalb habe ich schließlich angefangen, selbst zu backen. Und es macht mir unglaublich viel Spaß !

! Mit meinem Blog habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt.

habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt. Weitere Törtchen-Rezepte findet ihr unter: www.toertchenzauber.com

Für die Füllung 400 Gramm Erdbeeren waschen, entkelchen, klein schneiden und in einem Topf mit einem Schuss Wasser bei mittlerer Hitze fünf Minuten köcheln lassen. Einen Esslöffel Zucker und einen Teelöffel Vanille-Extrakt dazugeben und auskühlen lassen. Den Backofen auf 170 Grad vorheizen. Eine runde Springform einfetten und mit Backpapier auskleiden.