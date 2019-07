Vorsicht bei Gewürzen

Wer Gewürze als Urlaubsmitbringsel auf einem Basar oder an einem Souvenirstand kauft, sollte vorsichtig sein. Denn in Gewürzmischungen aus exotischen Ländern können sich giftige Samen befinden, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Ein Beispiel ist die Paternostererbse, deren Samen Abrin enthalten – eines der stärksten Pflanzengifte der Welt. Das Problem: Die roten Paternostererbsen fallen in einer bunten Pfeffermischung kaum auf. Doch bereits ein Samen kann bei Erwachsenen Durchfall, Erbrechen, Krämpfe, Lähmungen, Nieren- und Kreislaufversagen auslösen. Bei Kindern kann die Erbse sogar tödlich sein, wenn sie zerkaut geschluckt wurde. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019