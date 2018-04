Was Blondes zum Aufreißen - 80 Jahre Dosenbier

Getränke: Am 24. Januar 1935 tauchten die Produkte der Bierbrauer aus Newark in den USA erstmals in den Geschäften auf. Der Beginn einer gigantischen Erfolgsgeschichte. Von Michael Ossenkopp

Es gibt sie noch, die erste Bierdose von 1935. © Krueger Brewing Company

George Newman von der Gottfried Krueger Brewing Company hatte Anfang der 1930er Jahre eine geniale Idee: Warum nicht Bier in Blechdosen abfüllen? Am 24. Januar 1935 tauchten die Produkte der Bierbrauer aus Newark in New Jersey erstmals in den Geschäften auf. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, noch im selben Jahr wurden in Amerika 200 Millionen Bierdosen verkauft.

Im Vergleich zur

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3583 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015