„Wino“ statt Wein

Der Name Weinheim stammt nicht vom Weinbau, sondern von einem fränkischen Stammesfürsten namens „Wino“, der im siebten Jahrhundert das Dorf „Winnenheim“ gegründet hat. Im Jahre 755 ist die Siedlung unter diesem Namen im Lorscher Codex erstmals urkundlich erwähnt.

Bis heute ist ein pittoreskes historisches Stadtviertel erhalten geblieben, in dem kleine Fachwerkhäuser und schmucke Zunfthäuser stehen. In der kurfürstlichen Zeit, als das Schloss und das Alte Rathaus am Marktplatz entstanden, blühte die Stadt erneut auf. Ende des 17. Jahrhunderts war Weinheim für wenige Jahre sogar Residenz- und Universitätsstadt.

Unbedingt besuchen:

Burgruine Windeck Alter Burgweg 2, 69469 Weinheim

rohewo.de/burgruine-windeck

Wachenburg

Wachenbergstraße, 69469 Weinheim, wachenburg.de

Erlebnisbad Miramar

Waidallee 100, 69469 Weinheim miramar-bad.de

Diese Redaktion empfiehlt folgende Restaurants:

Für den großen Hunger: Restaurant Bistronauten, Kopernikusstraße 43, 69469 Weinheim

Für den kleinen Hunger: Restaurant Diebsloch, Marktplatz 11, 69469 Weinheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020