Winterliche Versuchung

Als Wintervariante mit weihnachtlichen Aromen kommt das Brathähnchen mit Süßkartoffeln und Kürbis daher. Benötigt werden für vier Personen ein Hähnchen, vier Süßkartoffeln, ein kleiner Butternutkürbis, eine Zwiebel, ein Lorbeerblatt, die abgeriebene Schale von einer Orange, zwei Stangen Zimt, ein Teelöffel Piment, 350 ml Hühnerbrühe und 100 ml Orangensaft. Außerdem Brotwürfel und zwei Esslöffel Öl.

Zur Zubereitung den Ofen auf 200 Grad vorheizen und eine große, feuerfeste Form mit Öl einstreichen. Das Hähnchen an der Brust aufschneiden und von innen gut mit Salz und Pfeffer würzen. Süßkartoffeln und Butternutkürbis in etwa einen halben Zentimeter dicke Spalten schneiden. Mit Zwiebelwürfeln, Lorbeerblatt, Petersilie und den geriebenen Orangenschalen in die Form geben und vermengen. Die Zimtstangen dazwischen stecken und Piment darüber streuen. Das Hähnchen mit der Hautseite nach oben auf den Gemüsemix legen. Die Hühnerbrühe mit dem Orangensaft mischen und darüber gießen. Die Brotkrümel in dem Öl tränken und verteilen. Alles zusammen ungefähr eine Stunde im Ofen braten, bis das Hähnchen schön braun und durchgebraten ist. Dazu passen Reis und Nudeln. mics

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018