Winterzauber-Kuchen am Stiel

Mein geliebter Schwarzwald wurde gerade mit viel Puderzucker-Schnee überzogen. Und passend zu dieser Winterlandschaft gibt es heute hübsche Winter-Cake-Pops mit Silberstaub und Sternendekor.

Die kleingen Kuchen am Stiel sind einfach zu machen und trotzdem ein Hingucker. Das Rezept reicht für rund 20 Winterzauber-Cake-Pops. Also ran an die Rührschüsseln: Zunächst alle trockenen Zutaten – also 150 Gramm Dinkelmehl, 20 Gramm ungezuckertes Kakaopulver, ein Teelöffel Backpulver, 90 Gramm Zucker, ein Teelöffel Vanilleextrakt, eine Prise Salz und ein Teelöffel Zimt – von Hand vermischen. Wenn sich alles verbunden hat, 100 Milliliter heißes Wasser und drei Esslöffel geschmacksneutrales Öl hinzugeben und zu einem glatten Teig verrühren. Wenn ihr einen Cake-Pop-Maker verwendet, könnt ihr diesen jetzt einschalten und mit etwas Öl einfetten. Verwendet ihr die Cake-Pop-Silikonform, müsst ihr den Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Den Teig in die Form geben. Im Backofen für rund 20 Minuten backen, im Cake-Pop-Maker geht das ganze etwas schneller, die Kugeln sind nach rund zwölf Minuten fertig. Nach dem Backen die Kugeln aus der Form nehmen und vollständig auskühlen lassen.

Währenddessen könnt ihr 200 Gramm dunkle Kuvertüre über einem Wasserbad langsam bei niedriger Hitze schmelzen. Zum Schluss noch ein Esslöffel Öl dazu geben, dadurch lässt sich die Schokolade besser auf den Cake-Pops verteilen.

Die Holzspieße mit dem spitzen Ende in die Schokolade tauchen und dann vorsichtig in die Kugeln stecken. Die Schokolade in den Kugeln muss jetzt vollständig auskühlen. Legt die aufgespießten Kugeln am besten auf einen Teller und gebt diesen für rund eine Stunde in den Kühlschrank oder für 20 Minuten in den Gefrierschrank.

Anschließend könnt ihr die Cake-Pops in die restliche Schokolade eintauchen, gut abtropfen lassen und mit der Kugel nach unten auf einem Teller abstellen.

Und jetzt heißt es: Winterzauber marsch! Bedient euch nach Lust und Laune an Zuckerdekoren und hübscht die Schokokugeln ordentlich auf! Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den leckeren Cake-Pops! Alles Liebe, eure Maren!

