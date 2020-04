Zeit für den Radikalschnitt

Halbsträucher nehmen eine Zwischenstellung zwischen Gehölzen und krautig wachsenden Pflanzen ein. Sie sollten noch im zeitigen Frühjahr gepflegt werden.

Der April ist ein guter Monat, um Halbsträucher zurückzuschneiden. Sie finden sich vor allem im Kräuterbeet: etwa Thymian, Salbei und Bohnenkraut aber auch Lavendel. Sie brauchen einen Rückschnitt auf eine Handbreit über dem Boden, rät die holsteinische Gärtnerin Svenja Schwedtke. „Das erhält den kompakten Wuchs und eine schöne Form.“

Dieser Schnitt sollte von Anfang an geschehen. „Bei schon sehr großen, verholzten Pflanzen wird ein so radikaler Rückschnitt möglicherweise nicht gut gehen“, sagt die Expertin. Sie rät bei altem Lavendel etwa ein Drittel aller Triebe auf eine Handbreit über dem Boden zurückschneiden. „Im nächsten April das nächste Drittel und nach dem dritten Jahr sollte der Strauch wieder eine schöne Form haben.“ Das gleiche Vorgehen empfiehlt sie für die Bartblume (Caryopteris) und die Blauraute (Perovskia).

Auch Schmetterlingsflieder (Buddleja) sollte jährlich im April knietief gestutzt werden, sagt Schwedtke. Eine ganz andere Art des Schneidens empfiehlt sie für Forsythien: „Die gelben Ziersträucher werden nach der Blüte geschnitten – und zwar so, dass ältere Zweige tief unten aus dem Strauch herausgeschnitten werden, um Jüngere zu fördern.“ Man spricht hierbei von einem Verjüngungsschnitt, der im nächsten Jahr eine prächtigere Blüte und einen stärkeren Wuchs nach sich zieht. „Natürlich kann man Forsythien auch in Kasten- oder Kugelform schneiden“, sagt Schwedtke. „Aber das hat die Natur so nicht vorgesehen.“ tmn

