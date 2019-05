Zimtschnecken frisch aus dem Ofen

Passend zum Wochenende möchte ich heute eines meiner absoluten Lieblingsrezepte vorstellen: Leckere Zimtschnecken, die ganz einfach zu backen sind und warm am besten schmecken.

Das Rezept ist super einfach vorzubereiten, ihr müsst nur etwas Zeit mitbringen, da der Hefeteig hoch gehen muss. Die Zutaten reichen aus, um ein großes rundes Backblech zu befüllen.

Zuerst kommt der Hefeteig an die Reihe: 50 Gramm Butter kurz erwärmen, bis sie geschmolzen ist. Anschließend mit 200 Milliliter Milch vermengen. Dann 500 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz, 70 Gramm Zucker und ein Ei in eine Schüssel geben. Eine Mulde in das Mehl drücken und eine Packung Trockenhefe hineinbröseln. Die Butter-Milch-Mischung hineingießen und alles von der Mulde aus nach außen zu einem glatten Teig verkneten. Sollte der Teig noch zu klebrig sein, könnt ihr noch etwas Mehl dazu tun. Dann zugedeckt an einem warmen Ort ungefähr eine Stunde gehen lassen.

Mit Zimt und Zucker bestreuen

Anschließend den Teig rechteckig ausrollen und mit 50 Gramm weicher Butter bestreichen. 100 Gramm braunen Zucker und drei Teelöffel Zimt miteinander vermischen und darüberstreuen, dabei keinen Rand lassen.

Den Teig nun von der langen Seite her aufrollen und in zwei bis drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Mit der Schnittfläche nach unten in eine gefettete Form – zum Beispiel eine Auflaufform – setzen und zugedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen. Die Rollen bei 180 Grad etwa 15 bis 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit die Zutaten für die Glasur miteinander verrühren, also 100 Gramm Frischkäse, 100 Gramm Puderzucker und 30 Gramm weiche Butter in eine Schüssel geben. Sollte die Mischung etwas zu dick sein, könnt ihr noch ein kleines bisschen Milch dazu geben. Die Glasur auf den warmen Rollen verteilen und servieren. Kleiner Tipp: Die Zimtrollen schmecken warm am besten, aber auch kalt sind sie noch richtig klasse.

