Zum Braten passt auch Riesling

Weintrinken ist – wie so vieles im Leben – Geschmacksache. Die einen lieben den frischen Weißen, die anderen genießen einen kräftigen Roten. Nun gibt es Mahner, die streng den Finger heben, wenn es darum geht, zu welchem Gericht welcher Wein passt. Roter Wein zu dunklem Fleisch, weißer zu hellem und Fisch. Das galt viele Jahre als goldene Regel. Doch gilt das auch heute noch? Kompetente Antworten hierzu gibt die Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner.

„An erster Stelle gibt es weder ein Richtig noch ein Falsch“, sagt sie. „Der Geschmack von jedem einzelnen ist verschieden und daher ist die Beurteilung subjektiv. Darum darf man gerne die alten Vorgaben auch einmal in Frage stellen und Neues ausprobieren“, betont die 23-Jährige aus Vaihingen an der Enz. Und dennoch gibt es Regeln. „Sie sollen helfen, dass ein Gericht und der begleitende Wein sich in einer funktionierenden Partnerschaft befinden“, erklärt die Studentin der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim. Hierbei solle aber keiner von beiden den dominanten Part übernehmen. „Schön ist es, wenn es ausgeglichen ist und eine Harmonie zwischen beiden entsteht“, sagt sie.

Winzersekt vielseitig einsetzbar

Um die persönliche Geschmackswelt zu erweitern, sollte niemand daran gehindert werden von dieser harmonischen Grundregel auch einmal abzuweichen. Ab und zu ein „kleiner Rebell“ zu sein, berge ungeahnte Überraschungsmomente. Beispielsweise zu einem Steak einen kräftigen Grauburgunder probieren. „Oder wie wäre ein Schmorbraten mit einem frischen Riesling? Der Riesling setzt durch seine rassige Säure einen schönen Kontrast dem kräftigen Fleischgeschmack entgegen. Bei einem gegrillten Thunfisch würde ich einen Regent oder einen Lemberger probieren“, empfiehlt die Weinkönigin. Es sei verblüffend zu schmecken, wie sich das ein oder andere in der Kombination entwickelt.

„Ein sehr empfehlenswerter Tipp, auf den ich sehr viel setze, sind Speisen in Kombination mit Winzersekten. Diese Experimentierfreude bereitet mir immer wieder große Freude.“ se

