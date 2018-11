„Zum Löwen“ - moderne Landhausküche

Reilingen.Karte

Der Familienbetrieb Ruck aus Reilingen legt im „Löwen“ Wert auf solides Handwerk: Die Rinderkraftbrühe ist ebenso selbst gemacht wie die Forellen einmal in der Woche im Garten geräuchert werden. Im Sommer wird auf dem eigenen Smoker das BBQ zubereitet und Klassiker wie Pulled Pork oder Beef gezaubert. Mama Monika ist die gute Seele im Service und Sohn Andreas der Koch und ein überzeugter Genussmensch. „Wir machen aber nicht alles mit“, erklärt der Küchenchef und meint damit Fusion-Food oder asiatische Gerichte, die für ihn nicht in seine frische Landhausküche passen.

Getränke

Wie die Küchenzutaten möglichst aus dem eigenen und den Nachbarorten stammen, so wird auch bei den Getränken Wert auf Regionalität gelegt. Die ausgesuchten Weine, von denen viele auch glasweise zu haben sind, stammen von Weingütern aus Baden und der Pfalz. Aber auch Klassiker aus Italien oder Übersee finden sich im Sortiment. Frisch vom Fass gibt es Pils, Export und Hefe-Weizen von Welde und auch eine Limonade der Mineralbrunnen Teinach wird angeboten. Hochprozentiges wird natürlich von den beiden Brennereien Schell und Schröder aus Reilingen bezogen.

Ambiente

Das bereits im 14. Jahrhundert namentlich erwähnte Gebäude, das im 17. Jahrhundert zerstört und wieder aufgebaut wurde, war ehemals eine Herberge mit angrenzendem Pferdestall. Auch heute strahlt das gemütlich eingerichtete Fachwerkhaus Herbergencharme im positiven Sinne aus. Alt und modern sind im „Löwen“ gekonnt gemischt, antike Kachelöfen wurden erhalten und sorgen wie auch zahlreiche Kerzen und Kissen für eine heimelige Atmosphäre. Auf liebevolle Details wird hier großen Wert gelegt, so kommen beispielsweise drei Sorten Zucker in der kleinen Glas-Étagère daher.

Geschmack

Bodenständig und klar definiert. Kräftig, ohne eindimensional zu werden. Die Handschrift von Andreas Ruck ist in vielen liebevollen Details zu spüren. Beispielsweise sein Schmand-Dip mit Curry und die Kräuterbutter zeigen, was er wirklich kann: Traditionelle Gerichte ein ganz kleines bisschen moderner zu machen. Marktfrische Salate werden mit Körnern und gebratener Lachs-tranche serviert. Beilagen wie hausgemachte Spätzle ergänzen das Wild aus dem Hockenheimer Forst ebenso gelungen wie das gut abgehangene Dry Aged Beef. Alles ist hier raffiniert abgeschmeckt und klug kombiniert.

Wissenswertes

Seit einem dreiviertel Jahr ist Dry Aged Beef vom Fleckvieh aus Baden-Würtemberg, das im eigenen Reifeschrank des „Löwen“ mindestens vier Wochen gelagert wird, der Renner. Darauf ist die Inhaberfamilie Ruck sehr stolz, da diese Neuerung in Reilingen, wo von den Stammkunden oft auf Altbewährtes gesetzt wird, ein gewisses Wagnis bedeutete. Als nächstes steht dann der Umbau des Nebengebäudes an, das bisher nur als Lagerfläche diente. Wenn die sanitären Anlagen in den ehemaligen Pferdestall verlagert sind, kann die Küche nochmals vergrößert werden. 2019 soll es losgehen.

Fazit

Andreas Ruck präsentiert mit seinen regionalen Speisen aus hervorragenden Produkten ein erfolgreiches Konzept. Er schlägt gekonnt die Brücke zwischen Hausmannskost wie Rinder-Schmorbraten mit hausgemachten Semmelknödeln und modernen Interpretationen klassischer Gerichte wie am Stück gegrilltem Schweine-Filet an Kartoffelkräuterstampf, Blumenkohl-Taboulé und geschmorten Möhren. Gäste kann ein wundervoller Abend mit herzlichem, flotten Service und urbanen pfiffigen Gerichten zu fairen Preisen erwarten.

