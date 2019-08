Zwetschgenmarmelade aus dem Ofen

Der Spätsommer bringt auch die Zwetschgen, die Jennifer und Natascha, unsere beiden Bloggerinnen von „Kinderglück – der Familienblog“, gleich als Marmelade in die Gläser füllen.

Passend zum Spätsommer präsentieren wir euch heute unsere Lieblingszwetschgenmarmelade. Es ist ein ganz einfaches Rezept – und trotzdem schmeckt die Marmelade sehr lecker. Die Zutatenmengen reichen für etwa acht Einmachgläser.

Zur Zubereitung: Zuerst zwei Kilogramm Zwetschgen waschen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Das entkernte und geschnittene Obst kommt anschließend in eine große Auflaufform. Zur Not geht auch ein tiefes Backblech.

Zu den Zwetschgen in der Auflaufform einen Anisstern und eine Zimtstange hinzugeben. Nun die Zwetschgen mit 150 Gramm Zucker bestreuen und für etwa drei Stunden bei 160 Grad Ober/Unterhitze in der Backofenmitte backen. Dabei sammelt sich in der Auflaufform viel Fruchtwasser, das ist aber ganz normal. Nach dem Backen den Anisstern und die Zimtstange entfernen und das Obst samt Fruchtwasser in eine Schüssel geben. Dann die Masse mit dem Schneebesen für 30 Sekunden klein schlagen. Nun kommt das Ganze noch einmal für etwa fünf Minuten bei 160 Grad in den Backofen. Anschließend die Marmelade sofort in saubere Marmeladengläser abfüllen und fest verschließen. Nachdem die Marmelade abgekühlt ist, könnt ihr sie sofort auf dem Brot genießen. Kleiner Tipp: Auch zu Grießbrei oder Milchreis schmeckt die Marmelade sehr lecker.

