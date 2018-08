Alternativen zeigen statt Ermahnen

Anzeige

Baierbrunn.Nägelkauen tritt bei kleinen Kindern gar nicht so selten auf. Es kann harmlose Ursachen haben, aber auch ein Zeichen für Überforderung, Stress oder Langeweile sein. Solange sich die Kinder die Nägel nicht blutig kauen, können Eltern erstmal abwarten, ob sich das Problem von selbst gibt, heißt es in der Zeitschrift „Baby & Familie“ (08/18). Was sie sich besser verkneifen, ist ständiges Ermahnen: Je weniger Aufmerksamkeit sie dem Verhalten widmen, desto eher gibt es sich von alleine wieder. Eventuell können Eltern ihrem Kind Alternativen anbieten, um Anspannung abzubauen, etwa einen Ball in der Hand drücken, etwas lesen oder kuscheln. tmn