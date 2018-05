Anspruch auch ohne Trauschein

Anzeige

Kiel.Trennen sich unverheiratete Eltern, stellt sich oft die Frage: Gibt es einen Anspruch auf Unterhalt? Dass das gemeinsame Kind einen solchen Anspruch hat, ist den meisten bekannt. Aber auch der für die Kindererziehung zuständige Elternteil kann ohne Trauschein von seinem Ex-Partner Geld verlangen, erklärt die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer.

Verdiente beispielsweise der erziehende Elternteil vor der Geburt des Kindes, und werden diese Einkünfte nicht durch das Elterngeld ausgeglichen, so besteht ein Anspruch auf Unterhalt. Bei der Berechnung wird das frühere Einkommen um die sogenannten berufsbedingten Aufwendungen wie Fahrtkosten gekürzt. Das Basis-Elterngeld von 300 Euro oder das Elterngeld Plus von 150 Euro werden nicht auf den Unterhalt angerechnet.

Drei Jahre nach Geburt

War der erziehende Elternteil vor der Geburt des Kindes nicht erwerbstätig, hat er einen pauschalen Anspruch in Hohe von 880 Euro. Diese Summe entspricht dem Existenzminimum für nicht Erwerbstätige. Erhält der Elternteil Elterngeld oder Elterngeld Plus, so muss der über 300 Euro beziehungsweise 150 Euro hinausgehende Betrag von den 880 Euro abgezogen werden. Der Unterhaltsanspruch besteht für mindestens drei Jahre nach der Geburt. Er kann sich verlängern, wenn die Belange des Kindes eine besondere Betreuung erfordern.