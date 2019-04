Da sein, zuhören, Zeit schenken

Orientierung bei Demenz

Sie gehen los, aus unklaren Gründen – und finden nicht mehr zurück. Demenzpatienten können verlorengehen, warnt der Malteser Hilfsdienst. Mit Orientierungshilfen in der Wohnung können Angehörige das verhindern, etwa mit gut beleuchteten oder beschrifteten Räumen. Auch Farbkontraste an wichtigen Stellen wie dem Lichtschalter helfen. Eine Klingelmatte oder ein Windspiel an der Haustür kann als eine Art Alarmanlage dienen. Türen und Fenster abzuschließen ist dagegen keine gute Idee: Das kann bei Demenzpatienten Aggression und Panik auslösen. tmn

Kino erst ab fünf Jahren

Hamburg. Auch wenn Kinderfilme ab 0 Jahre freigegeben sind (FSK 0), heißt das nicht, dass Säuglinge in den Kinosaal gehören. Auch für Ein- oder Zweijährige ist das noch nichts. Kinder sollten generell erst mit fünf das erste Mal mit ins Kino gehen, empfiehlt die Zeitschrift „Kinder!“. Für die erste große Leinwanderfahrung sollte eine Vertrauensperson dabei sein, am besten Mutter oder Vater, falls doch mal eine Hand zum Halten gefragt ist. Eltern seien auch gut beraten, einen kurzen Film zu wählen. Für den Anfang sind 60 Minuten ausreichend. tmn

Seelische Gesundheit

Berlin. Bei den Vorsorgeuntersuchungen für Kinder bekommen Eltern künftig Merkblätter rund um die seelische Gesundheit. Frischgebackene Mütter und Väter erfahren darin, was ihre Kinder in welchem Alter besonders brauchen, was sie können – und was noch nicht. Warum schreien Kinder, warum fremdeln sie, und was sollten Mama und Papa dann tun? Unter www.seelisch-gesund-aufwachsen.de sind die zehn Merkblätter abrufbar – von der U1 für Neugeborene bis zur U9 für Fünfjährige. tmn