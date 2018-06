Das Alter als Freiheit begreifen

Anzeige

Bonn/Heidelberg.Oft genug hört man von Jüngeren: „Das mache ich, wenn ich Rentner bin“. Aber wer löst solche Versprechungen eigentlich ein und setzt Pläne in die Tat um? Dabei beginnt mit der Rente ein neuer Lebensabschnitt, den man ruhig genießen darf. Die Kinder sind aus dem Haus, die Arbeit ruft auch nicht mehr. Stattdessen Freizeit satt. Sofern man gesund geblieben ist, ist das eine Zeit zum Träume-Erfüllen.

Gerade Jüngere assoziieren mit alten Menschen eher Krankheiten und Einschränkungen. Das Alter gilt selten als Bereicherung, sondern vielmehr als Belastung. Allein: „Dieses tradierte Altersbild ist völlig unzutreffend“, sagt Erhard Hackler von der Deutschen Seniorenliga. Er plädiert dafür, auf die Freiheiten zu schauen. Er findet: Alter ist eine bunte Vielfalt.

„Babyboomer“ weiter konkurrenzfähig Insgesamt geht es den „Babyboomern“, den Berufstätigen aus den Jahrgängen 1955 bis 1965, gesundheitlich ganz gut, sagt Clemens Tesch-Römer, Institutsleiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) in der Zeitschrift „Pro Alter“ (Ausgabe 2/2018). Viele würden daher länger arbeiten können. Mit dem Ruhestand dieser Generation verschärfe sich der Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt. Für die „Babyboomer“ bedeutet das: Sie bleiben weiterhin konkurrenzfähig. Allerdings gibt es eine Kluft zur digital flexibleren nächsten Generation. Fortbildungen sind für die „Babyboomer“ daher auch im Alter wichtig. Im Ruhestand kann sich diese Gruppe vielfältig einbringen, indem zum Beispiel gesunde Alte hilfsbedürftigen Alten helfen, schlägt Tesch-Römer vor.

Wer alt ist, sollte seine Freizeit nach seinen Vorlieben gestalten und dabei gerne auch mal über die Stränge schlagen: „Je oller, desto doller“, sagt Hackler augenzwinkernd. Dabei sollten Senioren sich nicht um gesellschaftliche Konventionen scheren. Stattdessen gilt es, auch mal etwas zu wagen. Egal, ob einfach mal wieder tanzen zu gehen, eine Wein- oder Bierprobe mitzumachen oder eine Reise zu planen: „Es geht darum, einfach mal auszutesten, was die Gesundheit noch so hergibt – mit einem gewissen, aber beherrschbaren Risiko“, erklärt Hackler. Warum sich nicht noch an eine neue Fremdsprache herantasten, eine Sportart ausprobieren oder einen neuen Ort entdecken?