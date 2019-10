Der Blick auf das Ungeborene

Bonn/Tübingen.Die Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft können in ihrer Vielfalt für werdende Mütter verwirrend sein. Manches macht der Frauenarzt, anderes ein Spezialist. Nicht alles zahlt die Krankenkasse, manches aber schon – und manches auch nur manchmal. Ein kleiner Überblick:

Anspruch auf Untersuchungen: Die Mutterschafts-Richtlinien legen fest, worauf Schwangere, die gesetzlich versichert sind, einen Anspruch haben. Hierzu gehören ein HIV-Test, ein Test auf Schwangerschaftsdiabetes oder Untersuchungen, um Blutgruppenunverträglichkeiten festzustellen. Außerdem sind drei Ultraschalluntersuchungen vorgesehen: zwischen der 8. und 12., der 18. und 22. sowie der 28. und 32. Schwangerschaftswoche. Dabei wird etwa der Körper vermessen oder die Herzaktivität des Fötus beurteilt. Bei der Untersuchung um die 20. Woche können Schwangere wählen: zwischen einem Basis- und einem erweiterten Ultraschall, der mehr Daten erfasst. Frauenärzte müssen für diese Version weitergebildet sein.

Feindiagnostik: Es gibt noch viel genauere Ultraschalluntersuchungen, darunter die sogenannte Feindiagnostik zwischen der 18. und 22. Woche. Diese führt ein Pränatalmediziner durch, der Weiterbildungsstufen der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) aufweist. Körper, Gehirn und Organsysteme des Kindes werden dabei sehr genau betrachtet. „Bestimmte Fehlbildungen, etwa einige Herzfehler, werden beim erweiterten Ultraschall nicht zwingend erkannt, werden aber bei der Feindiagnostik mit großer Sicherheit gefunden“, erklärt Annegret Geipel, Leiterin der Abteilung Pränatale Medizin am Uniklinikum Bonn. „Wenn solche Störungsbilder früh erkannt werden, kann man die Geburt in einem Perinatalzentrum planen, in dem Spezialisten sich um das Neugeborene kümmern.“ Wer nicht aufgrund von Auffälligkeiten überwiesen wird, muss die Feindiagnostik selbst bezahlen – 200 bis 300 Euro.

Ersttrimesterscreening: Selbstzahler können zudem schon vorher, um die 12. Woche, das sogenannte Ersttrimesterscreening wahrnehmen. Kostenpunkt: etwa 200 Euro. Bei dieser Ultraschalluntersuchung kann durch die Messung der Nackenfalte des Ungeborenen in Kombination mit Blutwerten der Mutter das Risiko für Trisomie 21, das Down-Syndrom, ermittelt werden. Die Nackenfalte gibt auch Hinweise auf weitere Störungsbilder.

Bluttest: Zunehmend klären Ärzte die Frage nach dem Down-Syndrom oder den Trisomien 13 und 18 aber auch mit einem Bluttest – dem NIPT (nicht-invasiver pränataler Test). Er könnte nach langer politischer Diskussion bald Kassenleistung werden und beruht auf der Untersuchung von Erbmaterial des Kindes aus einer mütterlichen Blutprobe. Erweiterte Versionen des NIPT können auch das Risiko für andere chromosomale Störungen erfassen – etwa das Turner-Syndrom. Die Kosten liegen bei etwa 300 bis 400 Euro. „Der NIPT ist kein Diagnoseverfahren, sondern nur eine Risikoanalyse“, sagt Karl Oliver Kagan, Leiter der Abteilung Pränatale Medizin am Uniklinikum Tübingen. Für die Trisomien gilt er aber als sehr zuverlässig.

Fruchtwasseruntersuchung: Im eigentlichen Sinne diagnostiziert werden können Chromosomenstörungen nur durch die Fruchtwasseruntersuchung und die Chorionzottenbiopsie. Diese Punktionen, für die ein dünnes Instrument durch die Bauchdecke geführt wird, sind aber mit einer – wenn auch geringen – Gefahr für eine Fehlgeburt verbunden. Die Kassen ermöglichen sie bei bestimmten Risiken.

Toxoplasmose und Streptokokken: Neben Fehlbildungen können auch Infektionskrankheiten Ungeborene gefährden – etwa die Toxoplasmose und die Zytomegalie. Ob eine Frau immun und damit geschützt ist, lässt sich mit Hilfe ihres Blutes feststellen. Wer nicht immun ist, kann das eigene Blut während der Schwangerschaft wiederholt auf frische Infektionen untersuchen lassen – und im Erkrankungsfall Medikamente nehmen. Die Kosten für Immunitätstest und Kontrollen liegen bei jeweils 15 bis 20 Euro. Selbstzahler können zudem für etwa 20 Euro einen Scheidenabstrich auf B-Streptokokken machen lassen. Werden die Bakterien bei der Mutter festgestellt, kann sie während der Geburt ein Antibiotikum erhalten. Das verhindert die Übertragung auf das Kind. „Ich halte diese Untersuchung für sehr wichtig und empfehle sie meinen Patientinnen immer“, sagt Dieter Grab, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.10.2019