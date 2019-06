Einzug der Eltern angenehm gestalten

Rastatt.Die eigenen Eltern zu pflegen, klappt unter einem Dach oft am besten. Den Einzug von Mutter oder Großvater sollten beide Seiten aber gut vorbereiten. Checklisten können dabei eine große Hilfe sein, heißt es in der Zeitschrift „Pflege und Familie“. So sollten die künftigen Mitbewohner gemeinsam alle Termine und den Papierkram regeln: Kündigungsfristen, Umbaumaßnahmen und Renovierungen, Versicherungen und Verträge. Die Ansprüche auf Pflegegeld und -leistungen können sich durch den Umzug ebenfalls ändern. Mindestens ebenso wichtig sind aber die Gestaltung des neuen Zuhauses und die Einbindung in den Familienalltag. tmn

