Farben und Experimente gegen die Langeweile

Mannheim.Kein Kindergarten, keine Schule – und die Tage dehnen sich wie Kaugummi. Diese Bastel- und Spieletipps sorgen für Abwechslung:

Für Verwandlungskünstler: Laurent Moreau erzählt in „Wald der Masken“ eine Geschichte zum Mitmachen. Ein Jäger geht in den Wald, um Tiere zu schießen –doch die sind allesamt schlauer als er. Für jedes Tier gibt es eine Maske, die sich heraustrennen lässt. Die Kinder können so als Tiger, Kaninchen oder Eule in die Geschichte einsteigen oder ganz unabhängig von der Erzählung damit spielen. Kleine Gestalten, ISBN: 978-3-89955-762-6, 40 Seiten, 16,90 Euro.

Für Farbenfrohe: Malen mit Stift und Papier? Wie langweilig! Wo bleibt das Matschen und Kleckern, das Spritzen und Experimentieren und ja, auch das Probieren? Michael Fink zeigt in seinem Buch „Farbenspiel“ wie sinnlich Malen sein kann – mit Puddingfarben und Teebeutelkunst. Auch schon für Einjährige. Verlag Herder, ISBN: 978-3-451-37638-2, 112 Seiten, 20 Euro.

Für kreative Städter: „Komm, wir machen was mit Stadt“ ist ein Spiel- und Bastelbuch voller kreativer Ideen. Mit vielen Basteltipps aus alltäglichen Materialien oder Dingen, die man bei einem Spaziergang findet. Milchtüten werden zu kleinen Hochhäusern, alte Dosen zu Schnittlauch-Töpfen und Gänseblümchen zu einem Salat. Ab fünf Jahre. Loewe Verlag, ISBN 978-3-7855-8277-0, 125 Seiten, 12,95 Euro.

Für coole Kids: Die Schweizerin Natalie Kramer war vor einigen Jahren auf der Suche nach coolen Bastelideen für ihren vierjährigen Sohn. Doch abseits von Rosa und Glitzer fand sie wenig, also denkt sie sich seitdem einfach selbst Dinge aus. Ihr Blog ist vollgepackt mit Bastelideen und Rezepten – für Seifenblasen oder Kekse: schaeresteipapier.ch

Für Experimentierfreudige: Auf der Bastelseite der Kinderzeitschrift Geolino ist für jeden Geschmack, jedes Talent und jedes Alter etwas dabei. Experimentierfreudige Kinder (und Eltern) können Backpulvervulkane ausbrechen oder Raketenautos starten lassen. Es gibt Näh- und Häkelanleitungen, Upcycling-Projekte und Tipps für Verkleidungen und Kinderschminken: geo.de/geolino/basteln

Für kleine Künstler: Mit Wasserfarben malen ist für Kinder ein Riesenspaß – und oft eine Riesenkleckerei. Mit dem Malkasten-Malbuch können selbst die Kleinsten (fast) fleckenfrei malen – denn die Farben werden direkt aus den Klecksen im Buch aufgenommen. Ist auch schnell ausgepackt, wenn eine spontane Telefonkonferenz ansteht. Mein Malkasten Malbuch – Bauernhof (oder andere Motive), Loewe Verlag, ISBN: 978-3743204133, 68 Seiten, 6,95 Euro

Für Pappwelten: Derzeit wird so viel bestellt, wie sonst nur vor Weihnachten. Das Ergebnis: Im Flur stapeln sich Kartons. Ideal für kleine – oder größere Bastelprojekte. Große Kartons können zu einem Haus werden, mehrere aneinandergeklebt sogar zu einer Ritterburg. Quadratische werden mit einer Backofentür zur Kinderküche ausgeschnitten oder zu Verkehrsschildern, mit denen sich auch das Wohnzimmer in einen Verkehrsübungsplatz verwandelt. Doch auch ganz ohne Basteln werden Kartons schnell zu Piratenbooten oder Roboterkostümen.

