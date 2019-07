Fit genug für den Schulbeginn?

Köln/Berlin.Stillsitzen! Konzentrieren! Hausaufgaben! Die Grundschule ist vielleicht nicht der Ernst des Lebens – aber doch ganz anders als die Kita-Zeit. Um das gut zu meistern, müssen Kinder vor allem emotional stabil sein, sagen Experten.

Der Startschuss für die Schullaufbahn fällt im Sommer vor dem Einschulungsjahr. In vielen Bundesländern geht es dann los mit Schuleingangsuntersuchungen, in den Kindergärten steht die Vorschule an. Für Kinder ist das aufregend – und für Eltern nervenaufreibend.

Früher hin oder zurückstellen?

Denn je näher die Schule rückt, umso mehr Fragen stellen sich: Ist mein Kind reif für die Schule? Was muss es können? Soll ich es früher einschulen? Oder lieber zurückstellen? Die eine Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Denn welcher Weg der richtige ist, hängt immer vom Kind ab – und seinem Umfeld.

In den meisten Ländern gibt es einen Stichtag zwischen Ende Juni und Ende September: Wer bis zu diesem Datum sechs Jahre ist, der fällt unter die Schulpflicht. In vielen Ländern wird dieser Tag seit Jahren immer mal wieder verschoben – weil er nie so richtig passt.

Das ist auch kein Wunder, sagt Gabriele Trost-Brinkhues vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ): „Es gibt einfach keinen Stichtag, der allen Kindern gerecht wird.“ Dafür seien die Entwicklungsunterschiede zu groß. „Es gibt Kinder im Einschulungsalter, die sind erst auf dem Entwicklungsniveau von Vierjährigen – und andere sind so weit wie Achtjährige.“

Die meisten Bundesländer berücksichtigen das: Eltern können einen Antrag auf frühere Einschulung stellen und haben die Möglichkeit, Kinder ein Jahr zurückstellen zu lassen. Oder es gibt andere Regelungen für einen flexiblen Schuleinstieg.

Doch woher sollen Eltern wissen, ob ihr Kind weit genug ist? Eine wichtige Rolle dabei spielt die Schuleingangsuntersuchung – auch wenn sie oft missverstanden wird. „Ganz wichtig ist, dass die Schuleingangsuntersuchung kein Test und keine Prüfung ist“, sagt Trost-Brinkhues.

Zuständig für die Untersuchung ist der schulärztliche Dienst. „Die Schuleingangsuntersuchung ist erst einmal eine körperlich-medizinische Untersuchung. Da geht es um Hör- und Sehfähigkeit, um chronische Krankheiten und vor allem um schulische Vorläuferfähigkeiten und einen eventuellen Förderbedarf“, erklärt Trost-Brinkhues.

Also doch ein Test? Nein – aus zwei Gründen: Erstens berät der Schularzt nur, zweitens geht es vor allem um das große Ganze. „Der Förderbedarf ist ein wichtiger Hinweis in Bezug auf Klassengröße und Personalbedarf“, sagt Trost-Brinkhues.

Die Entscheidung, ob und wann ihr Kind in die Schule kommt, liegt also zuerst bei den Eltern. Die sollten dabei ruhig auf ihr Bauchgefühl hören, rät Trost-Brinkhues – und auf die Kinder. Wie viel Lust auf Schule haben die? „Da geht es nicht zuerst darum, was Kinder alles schon können – wichtig ist vor allem, ob ich das Gefühl habe, dass mein Kind emotional stabil genug für die Schule ist.“

Ähnlich sieht es auch Klaus Seifried vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Gruppenfähigkeit und soziale Reife spielen bei der Einschulung eine zentrale Rolle, sagt er: „Kann das Kind aushalten, mal nicht gelobt zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen? Kann es Konflikte oder Misserfolge aushalten? Kann es im Unterricht stillsitzen, sich konzentrieren und selbstständig arbeiten?“

Auch bei Fein- und Grobmotorik sieht Seifried Probleme: „Manche Kinder haben Schwierigkeiten, etwas mit der Schere auszuschneiden oder zu malen“, sagt er. „Andere haben Probleme beim Gehen auf einer Linie, oder einen Ball zu fangen.“ Solche motorischen Fähigkeiten seien aber eine wichtige Grundlage – auch für die Sprachentwicklung.

Und was, wenn das Kind da noch Probleme hat? Dann kann eine Zurückstellung sinnvoll sein – genau wie sich bei sehr fitten Kindern ein Frühstart lohnen kann. „Ideal ist es, wenn Schularzt, Eltern und Erzieherinnen gemeinsam eine Entscheidung treffen“, sagt Seifried.

Vorauslernen müssen Kinder in keinem Fall – Rechnen und Schreiben sind Sachen für die Schule. Manchmal, wenn Kinder extrem lernbegeistert sind, sei das „Vorauslernen“ in Ordnung. „Ist der Drang allerdings nicht da, sollten die Eltern es nicht forcieren“, erklärt Dorothea Jung von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke). Auch Klaus Seifried rät davon eher ab. Eltern sollten die Energie wissens- und tatendurstiger Kinder eher in andere Bahnen lenken: „Ich empfehle, Sport zu machen oder ein Instrument zu lernen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019